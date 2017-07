Uitmõte: kas see ongi nüüd ainuke peenis, mida ma elu lõpuni tunda saan?

Suhtes oleku ajal tekivad paratamatult mingi hetk küsimused, aga kas mõningad kõhlused peaksid kohe olema põhjuseks, et suhe lõpetada?

Toome teieni mõned kahetised mõtted, mis ringlevad kõikide naiste peas mingil ajahetkel. Seega, kui sa neid praegu mõtled, siis pole vaja muretseda.

Kas tema ongi minu «igavesti» inimene?

Kas tema ongi minu teine pool, minu hingesugulane? Lihtsalt koos olemisel ja tõsisel pühendumisel on erinevus sees.

Mõnikord sa arvad, et selle inimesega kellega sa parasjagu kohtamas käid, ei taha sa midagi väga tõsist, ehk veedate koos paar kuud või isegi aastat. Ühel hetkel oled aga jõudnud punkti, kus mõtled, et ehk on tema ikkagi see, kellega sa abiellud?

Üks minu lähedane sõbranna läks hiljuti oma peigmehest lahku pärast viit aastat koosolemist, sest nad mõistsid, et nad ei suuda üksteisele pühenduda kogu ülejäänud elu. Nad tõepoolest nautisid üksteise seltskonda ja armastasid teineteist väga, aga nad lihtsalt ei arvanud, et on hingesugulased.

Seega on täiesti normaalne mingi hetk mõelda, et kas sa tahad oma praeguse peigmehega olla igavesti koos või mitte. Tegelikult on probleemiks pigem see, kui sa sellistele asjadele üldse ei mõtle.

Mis saab siis, kui mul tekkinud silmarõõm?

Ka suhtes olles on normaalne fantaseerida. Pole vahet kas sa fantaseerid oma peigmehe parimast sõbrast, kolleegist või sellest tüübist baaris – sa oled kõigest inimene, sul võib olla mõni silmarõõm.

Aga kui sa murrad oma silmarõõmuga emotsionaalselt või füüsiliselt truudust, siis see ei ole normaalne käitumine suhtes olles.

Seega, kui leiad ennast lihtsalt fantaseerimas sellest armsast kutist keda jooksmas käies nägid, siis oled sa ohutus alas.

Kas see ongi nüüd ainuke peenis, mida ma elu lõpuni tunda saan?

Kui sa oled tõsises monogaamses suhtes, ehk isegi mõtlete juba abiellumisele, siis on loomulik, et hakkad mõtlema oma seksielule.

Kas sul ei teki enam kunagi võimalust teist meest suudelda? Kas tema on viimane inimene, kellega sa kunagi veel seksid?

Selliste asjade mõistmine võib tekitada šoki ja panna sind pühendumist kartma. Aga monogaamia ei tähenda, et sinu seksielu sureb välja. On olemas mitmeid võimalusi, kuidas oma suhtesse vürtsi lisada, isegi pärast pikka koos veedetud aega.

Kui sa leiad ennast küsimuse ees, kas ma olen valmis veetma terve elu ühe peenisega, siis ära mõtle seda olukorda üle. On normaalne karta, aga sinu seks armastatud inimesega võib olla väga kaugel igavast.

Kas temast saaks hea isa?

On väga tüüpiline, et üritatakse oma kaaslast isana ette kujutada. Selle kutiga võib küll olla tore niisama aega veeta või koos juua, aga kas ta oleks ühel päeval ka hea lapsevanem?

See küsimus on levinud, aga põhjusega, kui sa oled valmis pühenduma ja mõtled suhte uuele tasemele viimist. Seega ei tohiks see küsimus lihtsalt peas uidata, vaid sellele lausa peaks mõtlema.

Kas ma leiaks parema?

Asjad, mis paistsid varem sinu kaaslase juures sarmikatena, tunduvad nüüd igavad. Kui alles hakkasite kohtamas käima, siis üritas ta sulle muljet avaldada kenade riiete ja hea parfüümiga, aga nüüd tundub, et tema kapis pole midagi peale määrdunud aluspükste.

See on normaalne asjade käik suhtes, pealegi on emotsionaalne side see, mis loeb. Proovi mõelda, kas sa kujutaksid oma elu ette kellegi teisega. Kui sa tunned, et on parasjagu igavad ajad, siis kas sa eelistaksid igavleda oma peigmehega või täieliku võõraga tinderist?

Aga kui sa ei tunne kunagi rõõmu, et oled konkreetse mehega suhtes, siis oleks ehk aeg mõelda, kas see suhe on ikka sinu jaoks õige.