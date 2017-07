Teismeline suri vannis telefonilt saadud elektrilöögist

Texas teen electrocuted after cell phone accidentally falls in bathtub https://t.co/8rhFM0liC4 pic.twitter.com/2XvJ2kAvmk — KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) July 11, 2017

Telefon on saanud meie igapäeva oluliseks osaks. Ka ohtlikud olukorrad tänaval, autoroolis või vannis pole sundinud noori pilku ekraanidelt tõstma. Kahjuks võivad olla sellel tõsised tagajärjed. Texasest pärit 14-aastane Madison suri kahetsusväärsetel asjaoludel.

Neiu oli külas oma isa juures, kui ulatas vannist oma laadiva telefoni järele. Teise versiooni kohaselt võis ta vannis olles telefoni laadijat parasjagu pistikusse panna, kui see juhtus. Noore naise käel oli põlemisjäljed, mis ei jäta juhtunu selgitamiseks eriti palju ruumi. Madisoni vanemad soovivad, et kellegi teisega sellist asja ei juhtuks ning jagavad enda tragöödiat teistega, vahendab Women´s Health.

On ülimalt oluline panna elektriseadmed eemale kuniks oled vees, eriti, kui need on ühendatud vooluvõrku. Kõik elektriseadmed, mis on pistikusse ühendatud, peaksid olema pandud kaugele eemale vannist ja kraanikausist.