Vaata järele: kas sina oled demiseksuaal?

Demiseksuaali puhul on tegemist inimesega, keda ei juhi füüsiline atraktiivsus või iha. Demiseksuaalsed inimesed otsivad vaid emotsionaalset sidet, sügavat sõprust.

Tavaliselt, kui kaks võõrast inimest kohtuvad, on nende vahel mingisugune füüsiline tõmme (või siis seda ei ole), ning see tekib sekunditega. Demiseksuaali puhul pole seal mingit füüsilist tõmmet ega ajendit. Kõik taandub romantilistele tunnetele ja emotsionaalsusele. Füüsiline tõmme on teisejärguline ning kindlasti mitte see, mis tegutsema ajendab.

Demiseksuaalsusel pole soolisi või kuuluvuspiire (nii hetero-, homo-, kui bi-seksuaalsetel). Mõned on seda kirjeldanud kui sõprust, mis leegile puhkeb.

Allikas: Women´s Health