Need kolm seksipoosi muudavad sind partneriga palju lähedasemaks

Väga imelik on mõelda, kui kummaline (ja lahe) on tegevus, mida kutsutakse seksiks.

Kõik seksuaalvahekorrad ei ole siiski võrdväärsed, on suur erinevus, kas tegemist on kevadvaheajal purjuspäi toimunud juhuseksiga või romantilise väljasõidu ajal toimunud seksiga ühes oma partneriga.

Seksiterapeut Sarah Watson selgitab Elite Daily's, et see oleneb konkreetse paari eelistustest, mis poosid muudavad neid lähedasemaks. Sellegipoolest jagab ta mõned nõuanded, millest tasub alustada.

Teie ees on kolm poosi, mis peaks teid partneriga lähedasemaks muutma.

Näod teineteise poole

Olenemata, milline näod vastamisi poos teil parasjagu kasutuses on, partneri poole näoga olemine ei anna muud valikut, kui et pead teda vaatama. Oletades, et sa pead teda armsaks, on hea näha tema nägu, samal ajal kui ta sinusse siseneb.

Partneri näo nägemine on hea viis aru saamiseks, mis paneb teda hästi tundma. Samuti on nõnda kergem saavutada ühtset rütmi. Näod vastamisi olles on võimalik ka kergemini suudelda. Kasutage seda võimalust, sest kes ei armastaks suudlemist?

Poos nimega «lusikas»

Mitte kõik paarid ei armasta seksi ajal üksteisele silma vaadata. Ehk on sinu ja sinu partneri jaoks massaaž ja silitamine palju intiimsemad, kui orgasmieelne jõllitamisvõistlus?

Lusika poos on hea, sest nii on tal võimalus masseerida sinu intiimpiirkonda, samuti ei takista sind miski sirutamast oma kätt tema tagumiku alla ja pakkuda ka talle veidi ekstra naudingut.

Sellises positsioonis seksimine on ühtlasi ka kaisutamine, mis peaks tekitama eriliselt mõnusa ja hoitud tunde.

Poos, mida te mõlemad armastate

Kas on mõni poos, mida te mõlemad armastate? Kui misjonäripoos on teie mõlema lemmik, siis keda huvitab, kui «igav» see on? See on eriline teie jaoks. Intiimne seks tähendab igas suhtes erinevat asja, tähtis on kahe inimese vaheline side ja armastus.

Watson selgitab, et kui sa soovid olla oma partneriga lähedasem, siis arutage omavahel, mis ühe või teise eelistused voodis on. Juba ainuüksi see vestlus muudab teid partneriga lähedasemaks. Lisaks on seksist rääkimine alati väga kuum tegevus.

Kas sa tead mõnda poosi, mida su partner eriliselt armastab? Ehk meeldib talle väga seksida duši all või kasutada käeraudu voodis. Täites mõne oma kaaslase fantaasiatest, muudad teid oluliselt lähedasemaks.

Kui te leiate poosi, mis täidab mõlema soovid, siis annab see teie seksuaalelule palju juurde. Proovige kindlasti uusi poose ja ärge muretsege, kui need kohe ei õnnestu. Tähtis on lõbutseda ja lõõgastuda.