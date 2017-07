Millal on parim aeg treeninguks?

Meil on hilistele ärkajatele hea uudis: füüsiline võimekus on suurem õhtuti. Uuringud on näidanud, et painduvus ja jõud on inimesel kõige suurem just pärastlõunal. Lisaks on tajutav pingutus (ehk kui palju sa pead vaeva nägema) kõige väiksem. See tähendab, et jõuad väiksema pingutusega rohkem. Kõlab ju hästi?

Teadlased seostavad neid näitajaid meie keha 24-tunnise tsükliga, mille käigus keha temperatuur päeva jooksul tõuseb ning jõuab pärastlõunal oma haripunkti. Hommikuti on aga parim aeg treenimiseks kell seitse.

Mõned treenivad hommikuti, kuna väidavad, et enne sööki treenimine aitab põletada rohkem rasvu. Tõesti, on mingeid näiteid, kus selline viis aitab põletada rohkem rasvu, kuid vähesel määral. Tehti uuring, kus osa naistest jõid enne trenni 250- kalorilise joogi ning teine osa ei söönud midagi. Tulemused näitasid, et mõlema grupi naised kulutasid trenniga sama palju kaloreid ning kaalulangus oli võrdväärne.

Allikas: CNN