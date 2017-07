Viis nippi, mis lihtsustavad hommikul ärkamist

Tõmba ruloo magama minnes ülesse

Naturaalne valgus annab sinu kehale aeglaselt märku, et hommik on saabumas. See aitab sul kergemini üles saada, kui lõpuks õige aeg on käes. Ära kasuta magamismaski, eriti sellistel juhtudel, kui on vaja eriti vara ärgata.

Pane tehnika kinni vähemalt 30 minutit enne magama minekut

Sinine valgus mida sinu telefon, tahvelarvuti või sülearvuti kiirgab, ütleb su kehale, et uneaeg ei ole veel käes. Lülita need seadmed pool tundi kuni tund enne magama minekut välja, et vältida jälle keskööni instagramis passimist.

Ära hoia oma nutitelefoni voodi lähedal

Kui paned oma telefoni voodi kõrvale, siis hakkad äratust aina edasi lükkama. Selle asemel jäta see voodist nii kaugele kui võimalik, see sunnib sind mugavustsoonist väljuma, kui tahad alarmi kinni panna.

Alusta päeva hommikuvõimlemisega

Tõmba päev käima lihtsate harjutustega, mis panevad sinu keha liikuma. Kindlasti tee ka mõned venitusharjutused, samal ajal ära unusta õiget hingamist, kirjutab thezoereport.com.

Pese oma nägu piparmünti sisaldava näovahuga

Ei ole midagi värskendavamat kui hommikune näopesu. Kasuta piparmündiga näopesuvahtu, see äratab sinu meeled, samal ajal eemaldades mustuse ja õli, mis on nahale tekkinud.