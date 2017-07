Ohtlik! Suurimad hügieenivead, mida köögis tehakse

Sa võid süüa, kui see lõhnab ja näeb välja okei

See on üks suurimaid vigasid. Arvad, et kui toit lõhnab normaalselt ja näeb välja hea, siis võib seda kohe süüa? Vale! Kahjulik bakter võib olla toidus nii, et sellest aru ei saagi. Jälgi kuupäevasid ning ära mine neist üle. Hinda toidu kõlblikkust selle järgi, kaua sul see on olnud.

Sul on loomad köögis

Kui su kass käib hüppab töölauale ning koer käib pidevalt köögis ringi uitamas, on sul tõsine probleem. Loomad levitavad ohtlikku patogeeni, mis muudab toidu ohtlikuks. Hoia oma karvased sõbrad köögist eemal.

Sa pesed toorest kana

Kõik teavad, kui oluline on küpsetada kana läbi. Umbes 60 protsenti poes müüdavast toorest kanast sisaldab ohtlikku bakterit, kes võib tekitada sulle toidumürgituse. Kui sa oled üks neist, kel kombeks regulaarselt toorest kana pesta, lõpeta see kohe! Toore kana pesemisel annad sa vaba voli kampülobakterile levida ka teistele pindadele köögis.

Sa kasutad grillimisel vaid ühte paari tange

Enamus inimesi keskenduvad grillimisel vaid sellele, et mitte liga ära kõrvetada. Järgmine kord kontrolli, et sa ei kasutaks vaid ühte paari tange liha küpsetamisel. Kui segad samade tangidega nii toorest liha kui küpsetatud liha ning ehk ka salatit, on oht baktereid levitada.

Sa sulatad sügavkülmutatud sööki köögiletil

Külmutatud söök peaks sulama aeglaselt külmkapis. Muidu võib temperatuuri suur kõikumine põhjustada bakteri kasvu sinu söögis.

Allikas: DailyMail