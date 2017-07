Salapärane Salme: teise teise ringi meeste kodustamisega on üks igavene jama

Mu mehel on eelmisest kooselust laps. Muidu pole midagi, aga lapse ema tahab hirmsast minuga sõbrannatada. Küll jääb plikat meie juurde tuues kohvitassi taha lobisema, küll sõidab meiega koos mehe ema juubelile. No püha taevas! Kas ta ei saa aru, et see on imelik! Me oleme ju mõlemad sama mehega voodit jaganud, ma ei suuda temaga sekundikski ühes ruumis olla!

Jajah, selle teise teise ringi meeste kodustamisega on tõepoolest üks igavene jama. Minul oli juba kaks poega, kui teist korda abiellusin, aga siis leppisime kohe uue mehega kokku, et mingit naljategemist meie perekonnas ei ole! Kui on eks, siis on eks, ja piirid olid paigas. Eks mu poiste isa muidugi oli selleks ajaks kõvasti jooma ja lamendama hakanud, nii et me tegime talle puust ja punaseks selle, et meie aiaväravast tema läbi tulla ei tohi.

Kui nüüd mõelda nii, et see sinu kullake ei ole vägivaldne, ohtlik ega su kallima nähes päris tisse paljaks ei võta, siis äkki püüate kuidagi hakkama saada? Vaata, muidugi on tüütu, kui eksid silmapiiril ja lähemalgi töllerdavad, aga need kaks inimest on koos terve suure elu ära elanud. Äkki ta sai su oma endise ja sinu uue ämmaga lihtsalt jube hästi läbi? Äkki nad lausa elasid koos? Äkki tahab see inimene teie juurde last jättes veenduda, et seal on hea, rõõmus ja turvaline olla?

Raske on ta igal juhul ja mina poleks vist omal ajal endale sellist lapsega mehe vaeva kaela võtnud. Kui sa aga nii hirmsasti ära oled armunud, et enam pole midagi teha, siis püüa natukene ennast teiste kingadesse panna. Ning samal ajal kontrolli! Kuni need kaks midagi kahtlast koos ei tee, on sul põhjust mõistmise etalon olla, aga nii kui nad sulle küünemustagagi vahele jäävad, võid neil silmad siniseks taguda!

Salme, meie kodupoes töötab üks meesterahvas, kes hirmsasti higi järele haiseb! No kohe kole lõhn on! Mida teha?

Oi jummel, see tuletab mulle meelde, kuidas me pidime vanasti päris laudast päris sõnniku keskelt päris lehmade seest piima välja pumpama! Tol iidsel ajal kutsuti seda asjatoimingut lüpsmiseks ja mina sain niisuguse jõleduse eest lausa ametlikult palka!

Teine hirmus koht, mis haises, oli värskelt väetatud põld, eriti veel, kui õnnestus kuskilt oma vao peale päris, vabandage mu väljendusviis, sitta veetud sai! Ühesõnaga, tupsukene, mis ma tahan sulle öelda, on, et ega see meie maailm pole midagi nii steriilne ja lillelõhnaline, kui tahaks uskuda.

Hea küll, poes ostad sa kanakoiba ilusti puhta plastmasskarbi sisse pakendatult, ja mahla kandilises pakis, aga keegi on need ju väljast rekka pealt oma toore kondimootoriga riiuli peale tassinud. Ju siis võtab vaesel mehepojal suure rahmeldamise peale higi jooksma, mis me selle peale tegema peaksime? Parem ole ise natuke normaalsem ja käi kiiremini poes oma tiir ära. Lõppude lõpuks on õues ilus suvi, mis sul ikka seal siseruumides istuda.

Tere, ma hakkasin hiljuti ühe noormehega käima, aga ta ei võta kunagi mu kõnesid vastu. Vahel käib mul külas, aga kunagi ei ütle, millal järgmine kord tuleb.

Tere, kas sa oled ikka kindel, et temaga käid? Selles mõttes, et kas tema ka seda teab? Sest ma küll sinu pika ja põhjaliku jutu peale eriti uskuma ei jäänud, et teie asjalood nii kaugel oleksid.