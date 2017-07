Kas avatud suhe on tervislik suhe?

Seda teemat on arutanud mitmed kuulsad telesaated. Kolmanda osapoole leidmiseks on isegi loodud telefoni äpid. Tundub, et selline elustiil kogub tuure. Olla avatud suhtes pole veel kunagi varem olnud nii populaarne, aga on see ka suhtele päriselt hea?

Jenny Block, raamatu Open: Love, Sex, and Life in an Open Marriage autor rääkis, et pole midagi emotsionaalselt ebatervet kui elamine vales. Enne, kui naine julges oma mehele rääkida soovist olla avatud suhtes, tundis ta ennast emotsionaalselt täiesti kurnatult. Sellele vaatamata kestis nende abielu uuel viisil kaheksa õnnelikku aastat.

Isiklikust kogemusest lähtudes arvab Jenny, et avatud suhe pole õigem kui monogaamne suhe. Õige on tunnistada ausalt endale (ja kaaslasele) elu, mida soovid elada ning selle järgi elada.

Juhul, kui kõik osapooled on avatud elustiiliga nõus ja seda soovivad, töötab see imeliselt. Kui aga keegi pole täiesti nõus uue elukorraldusega, on konfliktid kiired tulema. Kui pole täiesti kindel, pole see ilmselt teile.

Tervislik suhe on see, milles kõik osapooled end hästi tunnevad. Kuigi avatud suhted muutuvad aastatega üha levinumaks, ei muutu see kunagi ilmselt üldsuse jaoks tavaks.

Allikas: WellAndGood