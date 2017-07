Uskumatud ebausud, mis ei lase inimestel seksida

Ööaeg on õige aeg!

Kui paljud paarid naudivad armurõõme ka hommikul või pärastlõunal, siis Kuna ja Semangi põlisrahvad, mis paiknevad enamjaolt Panama ja Malaisia aladel, ei tee seda kindlasti. Nad usuvad, et päevavalguses armatsemine ei ole kooskõlas jumala seadustega ja võib kaasa tuua äikesetorme, milles hukkuvad süütud inimesed ja kindlasti ka rikkumise korda saatnud paar, kirjutab Ulakas Kaunitar. Seega, mitte mingisugust naudingut päevasel ajal!

Seks: halb õnn lahingutes ja karujahil

Mõned tabud on on seotud teemadega, mida seks mitte kuidagi mõjutada ei saa, kuid teadaolevalt on usul või ebausul väga suur mõju inimeste ja sündmuste üle ja tugeva emotsiooniga lendu lastud mõte võib tõepoolest kardetud tagajärgi tuua. Näiteks Ganda rahvas Ugandas keelab seksuaalvahekorra enne lahinguid. Aga see pole midagi Põhja-Aasia põlisrahvaste keelu kõrval, mis ei luba seksida kolm kuud alates jahihooaja algusest. Nii kui pannakse üles karupüünised, on seksiga kolmeks kuuks lõpp. Ei tea, kas seal piirkonnas on palju taimetoitlasi?

Asukoht, asukoht, asukoht!

Sama tähtis kui see, millal sa seksid, on oluline ka, kus sa seksid. Samal ajal kui järjest rohkem paare harrastab armumänge toaseintest väljaspool, siis Bambara hõim Lääne-Aafrikas usub, et kui harrastada seksi väljas, siis taimed ja põllukultuurid surevad. Samal ajal on eelnevalt mainitud Semangi põlisrahvaste hulgas levinud uskumus, et seksimine enda külas muudab vaimud kurjaks ja rahulolematuks. See tähendab, et nad ei pea seksimiseks mitte ainult lahkuma oma külast, vaid seksima rangelt ainult öisel ajal.

Oh, milline rõõm on olla eestlane!