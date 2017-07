Fotogeensus peitub selles, kuidas pead kallutada

Tänapäeval jääb paparatsofotosid isegi vähemaks, sest staarid postitavad endast sotsiaalmeediasse nii palju pilte, et muuks puudub fännidel vajadus. Samas on kuulsustel seda suurem võimalus kontrollida, et avalikkuse ette jõudvad pildid näeks alati head välja. Selleks kasutavad paljud üht kindlat nippi, kirjutab Pure Wow.

Proovi kohe järele! Mine peegli ette ja kalluta oma pead kergelt nii, et su parim pool jääb ette. Seejärel lase lõuga õige pisut madalamaks ja naerata või tee silma - kuidas ise soovid.

Ei tea, kumb on su parim näopool? Enamasti on inimesed selle ise kindlaks teinud, aga kui su nägu on sümmeetriline ja sa ei oska valida, siis eelista vasakut näopoolt. Wake Foresti Ülikooli teadlased on kindlaks teinud, et see on inimestel emotsionaalselt ekspressiivsem külg.

Peakallutus toimib, sest see on vaevumärgatav. Kalle pehmendab mistahes ebameeldivaid varjusid näos ja toob lõuajoone niimoodi esile, et nägu tundub saledam.