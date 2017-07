Viis asja, mida sa peaksid päevade ajal joomise kohta teadma

Eksperdid räägivad, mida alkoholi joomine võib naise hormoonidega teha. Unustada ei tohi siiski seda, et iga inimene on erinev.

Alkohol võib muuta menstruatsiooni ebaregulaarseks

Mis on ilmselgelt väga tüütu. See võib juhtuda seetõttu, et alkohol tõstab ajutiselt sinu östrogeeni ja testosterooni taset. Seetõttu on oht, et päevad ei tule õigel ajal või tulevad ootamatult, kirjutab elitedaily.com.

See võib muuta valu kestuse pikemaks

Ma ei sooviks isegi vaenlasele seda, et päevade ajal esinevad krambid kestaksid kauem. Ma kindlasti ei andestaks endale õhtust joomist, kui seetõttu ärkaksin hommikul ülesse valulike krampidega.

Premenstruatsiooni sündroom

Lisaks kohutavatele krampidele on veel sümptomeid, mis süvenevad pärast joomist. Nende hulgas näiteks rindade tundlikus, peavalu ja tuju kõikumine. See tähendab, et sel ajal oled sa tõenäoliselt palju emotsionaalsem, kui sa iial olla tahaksid.

Joomine alandab magneesiumi taset

Magneesiumi tase tavaliselt kõigubki naistel menstruatsioonitsükli ajal, aga alkohol suurendab kõikumist veelgi, kahandades seda tunduvalt.

Mida madalam on magneesiumi tase, seda madalam on veresuhkru tase – see tekitab uimasust ja ohjeldamatut isu magusa järele.