30 kummalist ebausku - mida usud sina?

Kui soola läheb maha, viska seda üle õla. Soola maha pillamine toob ebaõnne, mille vältimiseks tuleb seda omakorda üle õla puistata.

Ära öösel nätsu näri. Türgis arvatakse, et öösiti nätsu närimine on võrdne koolnu keha närimisega.

Ära hüppa üle lapse. Türgis arvatakse ka seda, et lapsest üle hüppamine neab ta ära ja laps jääb igaveseks lühikeseks.

Ära musita last suule. Nigeerias usutakse, et lapse suule suudlemine tingib selle, et ta jääb täiskasvanuna ilalõuaks.

Ära võta laevale minnes banaani kaasa. USA kalamehed usuvad, et paati ei tohi kaasa võtta banaane, siis on neil ootamatute ja ohtlike olukordade üle parem kontroll.

Kanna endaga tammetõru kaasas, nii jääd igavesti nooreks. Inglise naistel oli kombeks endaga tammetõru kaasas kanda, et säilitada noorusliku jumet.

Ära pane kotti maha. Brasiiliast pärineb ebausk, et kotti või rahakotti maha pannes jääd rahast lagedaks.

Hoidu ebaõnne toovatest lindudest. Iirimaal ja Šotimaal usutakse, et harakas toob ebaõnne. Lõuna-Koreas arvatakse sama varestest.

Hoia eemale ka neetud numbritest. Kõik teavad, et 13. reede on üks eriti halb päev. Paljud pelgavad ka «saatana numbrit» 666. Hiinas kardetakse aga numbrit neli, sest selle hääldus sarnaneb sõnale «surm».

Ära narri oma saatust. Kuubal usutakse, et kui sa viimast klaasitäit juues ütled, et see on su viimane, siis narrid saatust ja saad varsti surma. Saatuse narrimist üritatakse igal juhul vältida ja nii ei uhkustata ka näiteks oma hea tervisega.

Ära maga töötava ventilaatori all. Paljud Lõuna-Korea elanikud ei jäta suletud ruumis ventilaatorit ööseks tööle, sest see võib olla tappev. Selle vältimiseks tuleb vähemalt üks aken lahti teha.

Koputa puidule. Paljudes kultuurides on levinud kummaliste olukordade kokkulangemisel puidule koputamine või üle õla sülitamine, et ebaõnnest pääseda.