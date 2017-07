Naine: ma käin kohtamas mehega, kellel on väga suur peenis. Aidake!

Hea meel kuulda, et võtate seda tõsiselt, sest see ei ole mingi nali! Lihased, mis naise vagiinat ümbritsevad on küll elastsed ja paindlikud, aga see ei tähenda seda, et liiga suur peenis ei võiks valulikust põhjustada, sheknows.com.

Pikkusest isegi olulisem on ümbermõõt. Suurema ümbermõõduga peenis pakub naisele tavaliselt rohkem mõnu, aga liialt suur ümbermõõt võib tekitada pigem ebamugavust, näiteks ei mahu see hästi suhu, aanusesse, ega vagiinasse. Toome teieni mõned nipid, mis aitavad muuta seksi mehega, kellel on XXL suuruses peenis, päriselt nauditavaks.

1. Ära iial kannatada vaikides. See on kohutav ja jätkusuutmatu tegevus, kui sa pead regulaarselt kannatama seksi ajal valu, nõnda hakkad lõpuks seksi üldse vältima – see omakord viib suhte karile. Räägi temaga sellest, sest kindlasti tahab ka tema, et sa ennast hästi tunneksid.

2. Võta oma aeg. Nüüd kui te olete seda arutanud, siis sinu ärevus peaks olema taandunud ja loodetavasti oled võimeline lõõgastuma ja naturaalselt märjaks minema. Võtke rohkem aega eelmänguks, et sinu vagiina oleks täielikult valmis. Kähkuka puhul ei pruugi olla hea mõte, et mees siseneb oma peenisega väga sügavale.

3. Hea mõte oleks kasutada libestit. Ma soovitan lasta libestit vagiinasse juba enne eelmänguga alustamist, et see oleks märg terve sessiooni aja. Ole kindel, et kasutad silikooni põhjal valmistatud libestit, sest see kestab kõige kauem.

4. Vali õige positsioon. Parim oleks valida poos, kus sinul on kontroll selle üle, kui sügavale peenis pääseb ja kui kiire on tempo – hea viis selleks on olla peal. Nõnda saad sa hoogu maha võtta, juurde lisada või lasta peenis sügavamale, kõik olenevalt sinu valmidusest.

5. Ära sunni ennast. Selleks, et kogeksite head seksi, ei pea mehe peenis olema kogu aeg sügaval sinu vagiinas. Samuti ei tähenda mehe jaoks hea oraalseks tingimata seda, et naine tema peenist võimalikult pikas ulatuses suhu võtab, väga mõnus võib olla ka see, kui kasutad rohkem keelt, huuli ja käsi. Vahelduse mõttes võid mehel lasta sinu vagiinat näiteks käega stimuleerida.