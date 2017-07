Postimehe nädalahoroskoop 15.-21. juuli

Jäär

21. märts – 19. aprill

Sind valdab ärevus ja püsimatus. Raske on keskenduda, eriti aga keeldudele-käskudele alluda. Tahad olla vaba ja sõltumatu, igasugune sundimine tundub sulle ahistav. Kui kellegi peale vihastad, võid ukse tagajärgedele mõtlemata pauguga kinni lüüa. Armastatu lähedus teeb sind õnnelikuks ja mõjub rahustavalt.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Töises vallas on nädal võimalusterohke, rahaasjus eriliselt soodne. Sul tuleb aga silmas pidada, et äriasjade laabumine aluseks on oskus klientide ja koostööpartneritega kenasti käituda. Diplomaatiat kipub sul praegu nappima, satud kergesti vaidlustesse ja proovid oma sõna jõuga maksma panna.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

On väga hea aeg puhkamiseks, seltskondliku suhtluse ja kultuuri nautimiseks. Loominguline eneseväljendus ning vastassooliste tähelepanu toovad suure rahulolu. Hea, kui saad rahaasjad mõneks ajaks tagaplaanile jätta, sest need on seotud suure riskiga. Koostööpartneritega võivad lahvatada ägedad tülid.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Marsi ja Uraani kvadraadi mõjul valdab sind tugev sisemine rahutus. Eriti keeruline on olukord töisel rindel. Ülemuste korraldused võivad tunduda rumalad ja mõttetud, need tekitavad sinus mässumeelsust, soovi võidelda või põgeneda. Võid hetkeemotsiooni ajel teha otsuse elus suur muudatus ette võtta.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Aega võib sind kokku viia toredate inimestega, kellega suhtlemine on ühtaegu meeldiv ja kasulik. On suurepärane nädal puhkamiseks ja elu nautimiseks, elavateks mõttevahetusteks kallima ja vahvate sõpradega. Ettevaatlik tuleb olla juhul, kui lähed reisima või võtad ette füüsilist pingutust nõudva seikluse.

Neitsi

23. august – 22. september

Rahaasjus saadab sind õnn. Kui saad ainuisikuliselt oma äriasju korraldada, annab tegevusvälja tublisti laiendada. Koostöö ei taha praegu paraku hästi sujuda. Kui sul on sõbraga ühine äri või mingid rahalised tehingud pooleli, siis tuleb iseäranis tublisti varuda kannatust – väga lihtne on tülli pöörata.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Veenuse trigoon Jupiteriga toob meelerahu ja harmooniat suhetesse. On väga hea aeg puhkamiseks, eriti reisimiseks toredas seltskonnas. Kui pead siiski tööd tegema, pead panema vaimu valmis selleks, et tempo on kiire ja võib toimuda ootamatuid muudatusi, millega sul tuleb ruttu kohaneda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Hea, kui saad võtta aega iseenda jaoks, tegeleda oma sisemaailmas toimuvaga. Saad parema pildi sellest, mida sa vajad ja mida sa suudad. Sinus on seikluslusti, tahad end proovile panna, oma hirmudele vastu astuda. Hulljulge tegutsemine on väga riskantne, ettevaatust ei tohi kindlasti unustada!

Ambur

22. november – 21. detsember

Rõõmu ja rahulolu toob võimalus kallimaga kahekesi olla, aga ka suurema sõprade seltskonnaga koos midagi lõbusat ette võtta. Lastega suheldes tuleb sul erakordselt kannatlik olla. Kui nad mässumeelselt käituvad, siis üritus neid karmi käega paika panna teeb asja ainult hullemaks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Hoolimata suvisest ajast võib sind vallata suur tööind ja -rõõm. Saad teha just neid asju, mille tegemist naudid, tulbi töö võib kaasa tuua tunnustuse ja edutamise. Isiklikes suhetes seevastu võib olukord muutlik olla. Rutiini sa ei talu, tahad olla sõltumatu. Partneri ootused võivad tunduda käsist-jalust siduvad.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Nädal on kui loodud puhkuse nautimiseks. Kõige paremini tunned end kodus, kallite inimeste keskel. Saad suhteid süvendada ja teha mõndagi selleks, et kodu kaunimaks ja mugavamaks muuta. Küllap naudid ka söögitegemist ja külaliste võõrustamist, võimalik, et neid saabub su juurde ka piiri tagant.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Äriasjus võid kergesti kannatuse kaotada ning teha mõtlematuid, tormakaid käike. Need on paraku suure riskiga, võimalike rahaliste kaotustega seotud, seetõttu peaksid end manitsema rahulikkusele. Tuge ja positiivset energiat saad lähisuhetest. Ka vanema põlvkonna mõistev suhtumine aitab sind palju.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee