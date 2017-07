Neli efektiivset viisi ülemusele tagasisidet anda

Tagasiside andmine inimesele, kes maksab sulle palka, võib tunduda üsna hirmutav. Hea ülemus on nõuannetele avatud ja võtab neid arvesse, aga vähekogenud või halb juht võib võtta seda lausa solvanguna ja saada vihaseks. Olenemata sellest, kas sul on hea või halb boss, peab sul olema võimalus avatult ja ausalt oma arvamust avaldada.

Teie ees on mõned nipid, mis aitavad kindlustada, et vestlus ülemusega kulgeb positiivselt.

Ole aus

Selle ebamugava vestluse eesmärgiks on aidata sinu ülemusel areneda, seega ära karda olla aus, juhul kui sul on head kavatsused. Sõnasta oma arvamus selgelt ja ära keeruta. Anna juhile teada, mis sulle täpselt ei meeldi, ning kindlasti too välja ka põhjus. Sinu ülemusel ei olnud tõenäoliselt õrna aimugi, et sind on midagi häirinud.

Parim viis vestluse alustamiseks oleks nii: «Kas te oleksite avatud kuulama mõningat tagasisidet?» Selle lausega tõenäoliselt välistate olukorra, et ta asub ennast kohe kaitsma, ilma teid ära kuulamata.

Ole professionaalne

Väga tähtis on säilitada kogu vestluse ajal professionaalsus, isegi kui sinu boss otsustab seda mitte teha. Võib olla väga kerge lasta emotsioonid ennast juhtima, aga suru need alla. Püüa meeles pidada selle vestluse eesmärki. Sa ei ürita haavata oma ülemuse tundeid, sinu tagasiside mõte on tuua positiivseid muutusi.

Negatiivset tagasisidet ei ole kunagi kerge anda või saada. Hoia jutt lühike ja konkreetne. Kui sa tunned, et emotsioonid keevad, siis katsu rahuneda, enne kui pöördud ülemuse poole. Kui sa ei suuda rahu säilitada, siis kaotab kogu kohtumine oma mõtte, kirjutab sheknows.com.

Räägi näost näkku

E-kirja teel negatiivse tagasiside andmine ei ole kunagi tark tegu. Mitteverbaalse suhtlemise puhul võib sinu mõte kaotsi minna. Tähtis on kohtuda ülemusega reaalses elus, sest e-kirja lugedes võib boss sinu mõtteid valesti tõlgendada ja talle tundub, et asjad on hullemad, kui need tegelikult sinu arvates on. Ta ei pruugi üldse mõistagi, et sa üritad anda konstruktiivset kriitikat.

Lõpeta positiivse noodiga

Tee talle selgeks, et sa oled tänulik kõige eest, mis ta sinu ja teie tiimi heaks teeb. Anna ülemusele teada, et sa tahad lihtsalt abiks olla. Sa võid vestluse kokku võtta, laskudes veidi isiklikumatele teemadele, näiteks küsi tema laste või hobi kohta. Kindlasti maini, et sul ei ole mingeid negatiivseid tundeid. Vestluse lõpetamine positiivse noodiga aitab teil mõlemal ennast paremini tunda ja säilitada häid suhteid.

Tagasiside andmine ülemusele on küll keeruline, aga mõtle ka sellele, et bossil ei olegi võimalik mingisuguseid positiivseid muutusi sisse viia, kui keegi ei anna talle probleemidest teada.