Küsimused, mida enne lapse saamist kaaslaselt küsida

Miks sa tahad lapsi saada?

Tundub rumal küsimus. Palju variante seal siis olla saab? Tegelikkuses on neid palju. Põhjused võivad tulla nii lapsepõlvest kui usulistest vaadetest. Teadke üksteise soovi tagamaid.

Kuidas sa plaanid oma vaimse tervise eest hoolitseda?

Laste kasvatamine on üks kõige stressirikkamaid ülesandeid. On oluline teada, mis aitab sul mõistust säilitada. Kas lubate üksteisele üle nädala vaba aega või on teil mõni muu moodus, kuidas stressi vähendada?

Milline saab olema lapse uneplaan?

Suur osa värsketest vanematest isegi ei aruta seda teemat. Arvamused, milline peaks olema lapse unegraafik, on väga ernievaid. Kuigi on vähe asju, mis lähevad plaanipäraselt, võiks olla teil ühine nägemus elust lapse tulles.

Kui kaasatud peaks olema vanavanemad?

On hea teada, et lapsel on vanavanemad, kes vajadusel valmis aitama nii nõu kui jõuga. Küll aga peaks olema enne lapse saamist selge, mis määral te neid lapse kasvatusse soovite kaasata. Liigne kaasatus võib olla teisele poolele hoopis häirivaks faktoriks.

Kuidas on kodused toimetused jagatud?

Uue beebi saabudes on käed-jalad tööd täis. Tööde jagamine on kindlasti üks olulisemaid, aga keerulisemaid vestluseid. Miskipärast arvatakse, et see vanem, kes lapsega koju jääb, hoolitseb ka kodu ja kõige muu seal toimuva eest. Reaalsuses on aga lapse kasvatamine täis kohaga töö. Pange paika teatud valdkonnad, mis keegi enda peale võtab. Ka lapse kasvatamisega seonduv ei tohiks jääda ühe vanema peale.

Kuidas hoida omavahelist suhtlust peale lapse sündi?

Hea suhtlus on eduka koostöö alus. Lapse kasvatus tekitab hulganisti uusi küsimusi, mis vajavad head suhtlemisoskust. Ärge kartke öelda, mida vajate või kui saad kuidagi kaaslasele abiks olla.

Kuidas me rahaasju ajame?

Rahaline seis ja kulud muutuvad last saades. Kui finantsiline seis pole just suurepärane, siis tuleb millestki mõneks ajaks loobuda. Teadke, mis plaan teil rahaga on.

Kuidas sa oma last kasvataksid?

Kasvatusmeetodeid on kümneid. Kui kasvatuslikud vaated drastiliselt erinevad, on teil probleem. Te peaksite enne lapse planeerimist kindlasti jagama enda vaateid, milliseid kasvatuspõhimõtteid kasutaksite.

Allikas: TheList