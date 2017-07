Mis juhtub sinu kehaga, kui lõpetad seksimise?

Sa hakkad nägema erootilisi unenägusid

Organismil on kombeks tuletada unes meelde, millest ta puudust tunneb. Uuritud on nii südamelöökide tugevust, vererõhku kui temperatuuri - kõik näitajad tõusevad lähedale näitajatega, mis ilmnevad seksimisel.

Sinu stressitase tõuseb

Teaduslikult on tõestatud, et seksides vallanduvad õnnehormoonid panevad sind unustama muresid ning tõstavad tuju ja enesekindlust. Lisaks aitab seks ravida ärevushäireid.

Sinu immuunsüsteem nõrgeneb

Vahekorras toodab keha hormooni, mis tugevdab sinu immuunsüsteemi. Tänu sellele oled tervem ja vähem vastuvõtlik haigustekitajatele. Sama hormooni (DHEA) seostatakse sama mõjuga, mis on antidepressant.

Sul võib tekkida kergemini depressioon

Tuleb välja, et seemnevedelik mõjub antidepressandina. Tundub nagu väljamõeldis, mida mees naisele ütleks? Tegelikult on uuritud paare, et selles selgusele jõuda. Tuli välja, et need paarid, kes olid vahekorras ilma kaitsevahendita, kogesid vähem tujude kõikumist ja depressiooni algeid.

Sinu libiido langeb

Kui oled teatud aja juba ilma seksita olnud, ei pruugi sa peagi seda enam tahtagi. Õnneks tuleb see isu praktiseerima hakates ruttu tagasi.

Sinu lihased «seal all» nõrgenevad

Naised, kel vanust 50 või rohkem, riskivad regulaarse seksieluta edaspidisest naudingust ilma jäämisega. Lihased tuleb hoida pidevas töös, et need ei nõrgeneks.

Sul on oht kaalutõusuks

Sind võib üllatada, kui kasuliku trenni eest seks on. Tund aega suudlemist põletab 68 kalorit, samas kui sama ajaga saate seksides kulutada lausa 476 kalorit.

Allikas: TheList