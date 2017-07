Uus äpp võimaldab sul proovida erinevaid meike kodust lahkumata

ModiFace on äpp, mis tuli turule juba 2006. aastal, kuid saavutanud oma tähelennu alles hiljuti. See äpp on võetud kasutusele ka juba mitme poeketi poolt.

Kõrge tehisintelligentsiga programm tuvastab näo ning pakub võimaluse näha ennast mitmete eri meikide ja soengutega. Meigivaliku toone on lausa üle 20 000. Mõnedes riikides pakub programm võimalust leida sobiva tooni müüjaid. Säästab nii aega kui vaeva - pole ime, et lahendus nõnda populaarseks on saanud!

Vaata, kuidas see töötab:



Allikas: WellAndGood