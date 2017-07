14 toitu, mida võib kaalutõusu kartmata süüa nii palju, kui hing ihaldab

Toitumisnõustaja dr Lisa Young soovitab sarinäksijatel süüa selliseid toitusid, mis sisaldavad palju vett ja vähe kaloreid ning on samal ajal ka väga kiudainerikkad. Nii püsib kõht kauem täis ja see aitab vältida söömasööstusid.

Young loetleb Insideris rea sööke, mis ei sisalda küll palju valke, kuid milles on seevastu rohkelt vitamiine, antioksüdante ja teisi toitaineid, mis on tervisele hästi kasulikud. Kuigi ka alljärgnevaid toitusid on võimalik liiga palju süüa ja seejärel kaalus juurde võtta, on see äärmiselt ebatõenäoline, et keegi nii suudab.

Seller. / Panther Media/Scanpix

Seller

Selleris on pea 95 protsenti vett, aga see ei tähenda, et see oleks toitainete poolest vaene. Selleris on palju kaaliumi, foolhapet, kiudaineid ja K-vitamiini. Eelista kindlasti värsket sellerit, sest lahtilõigatuna kaotab see viie kuni seitsme päeva jooksul palju antioksüdante.

Lehtkapsas. / Scanpix

Lehtkapsas

Lehtkapsas on väga vähe kaloreid, kuid palju valke ja kiudaineid. See on ka üks väga hea oomega-3-rasvahapete allikas. Lisaks on selles muidugi foolhapet ja vitamiine.

Mustikad / Panther Media/Scanpix

Mustikad

Mustikad on kuulsad oma antioksüdantide sisalduse poolest. Kuigi neis on vähe kaloreid, on neis ka väga palju kasulikke kiudaineid.

Kurk. / Scanpix

Kurk

Suure veesisaldusega kurgi kõige kasulikum osa on selle koor ja seemned. Peale kiudainete saad sellest ka tublisti A-vitamiini ja beetakaroteeni, mis on kasulik silmadele. Võimalusel ära koori kurki!

Tomat. / Toomas Huik/Postimees

Tomat

Tomati kasuks räägib lisaks kalorivaesusele ka lükopeen, mis aitab krooniliste haiguste vastu ja annab viljale selle punase värvuse. Peale selle on tomatis ka rohkelt A-, C- ja B2-vitamiine, foolhapet, kroomi, kaaliumi, kiudaineid.

Greip. / Scanpix

Greip

Greip aitab kaalu langetamisele hästi kaasa, sest see on väga kiudainerikas, stabiliseerib veresuhkrutaset ja tekitab täiskõhutunde pikaks ajaks. Selles on vähe kaloreid, aga kenakesti C-vitamiini ja foolhapet.

Brokoli. / Scanpix

Brokoli

Brokoli on kõige toitainerikkam toorelt või aurutatult. See sisaldab sulforafaani, mis võitleb kehas vähki tekitavate kemikaalidega. Kiudainete kõrval väärivad veel äramärkimist A-, C-, E- ja K-vitamiin.

Muskusmelon. / Panther Media/Scanpix

Muskusmelon

Muskusmelonis on rohkem beetakaroteeni kui üheski teises sarnases viljas nagu apelsinis, greibis, virsikus või mangos. Lisaks on selles hulgaliselt kaaliumi ning A- ja C-vitamiini.

Lillkapsas. / Caro/Scanpix

Lillkapsas

Kuna lillkapsas on valge, tundub see üksluine. Tegelikult on see just väga mitmekülgne ja toitainerikas köögivili, sisaldades külluslikult antioksüdante ja fütokemikaale, mis aitavad krooniliste haiguste vastu. Lisaks on selles foolhapet, kiudaineid ning C- ja K-vitamiine.

Põldmarjad. / Panther Media/Scanpix

Põldmarjad

Nii nagu paljud teisedki marjad, sisaldavad ka põldmarjad palju C-vitamiini ja bioflavonoide. Peale selle aitab nende söömine parandada seedimist ja tähelepanuvõimet ning teha naha välimuse nooruslikumaks.

Lehtsalat. / Mati Hiis/ SL Õhtuleht

Lehtsalat

Suurem osa salatitest (olgu see Rooma salat või jääsalat) sisaldavad nii vähe kaloreid, et nende pärast pole vaja üldse muretseda. Kuigi salatilehest palju valku ei saa, on selles tublisti kasulikke vitamiine, rauda ja foolhapet.

Apelsin. / Panther Media/Scanpix

Apelsin

Enamasti teatakse, et apelsinis on palju C-vitamiini, kuid sel on veel kasulikke omadusi. Keskmise suurusega apelsinis on vaid 80 kilokalorit. Apelsini koore all olev valge säsi ei ole ehk ahvatlev, aga tegelikult tasub ka see ära süüa, sest see on väga kiudainerikas.

Maasikad. / Kristjan Teedema/Postimees

Maasikad

Peotäies maasikates on rohkemgi C-vitamiini kui apelsinis, lisaks on neis külluslikult polüfenoole, kaaliumi ja kiudaineid. Kuna maasikates ei ole rasva, soola ja kolesterooli, on need väga kasulikud südamele.

Kollane Hispaania melon. / Sander Ilvest / Postimees

Melon

Magusas melonis on vaid õige pisut rohkem kaloreid kui muskusmelonis ja need tulevad selle looduslikust suhkrust. Lisaks on selles palju C-vitamiini ja vaske, mis tuleb kasuks naha tervisele.