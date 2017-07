Mehe surnult leidnud naine hoiatab: ärge kunagi minge vihasena magama!

Ashley’l oli oma abikaasa Mikey’ga vihane tüli, sest mees jõudis pärast 16-tunnist vahetust väga hilja koju. Naine kartis, et mees kurnab end ära ja oli nii vihane, et ei lubanud meest enda kõrvale voodisse. Mikey läks magama elutoa diivanile. Kui Ashley hommikul üles ärkas, leidis ta eest vaid oma mehe elutu keha.

Mikey oli vaibapuhastaja ja tegi ületunde selleks, et naisega pulma-aastapäeva puhul reisile minekuks lisaraha teenida. Seda sai naine paraku teada alles hiljem, kirjutab Daily Mail.

Mikey ja Ashley Murrell. / Mercury Press & Media/Caters News Agency/Scanpix

«Mikey oli nii hooliv, kui ta astus ruumi ja nägi kedagi kurvastamas, siis oli ta esimene, kes läks seda inimest lõbustama. Ta armastas oma perekonda. Ta tahtis, et lastel oleks kõik see, millest tema ilma jäi, ja selle nimel tegi ta väga palju tööd. Ta tegi seitse päeva nädalas 16-tunniseid vahetusi ainuüksi selleks, et meid igal aastal Disneylandi viia. Ta oli nii kurnatud, aga ta tegi mida iganes, et meid õnnelikuks teha,» rääkis naine.

Suur töökoormus mõjus Ashley sõnul mehe tervisele väga halvasti. «Kui ta sel õhtul koju tuli, oli ta omadega täiesti läbi. Ma pole teda kunagi nii rampväsinuna näinud. Ma ei suutnud teda sellisena näha ja sain vihaseks. Mul oli sellest kõrini,» tunnistas naine, et karjus mehe peale ja käskis tal ööks diivanile jääda. Tagantjärele tõdes naine, kui rumal see oli, sest tegelikult tahtis ta ju meest just rohkem enda kõrvale.

Mikey lastega. / Mercury Press & Media/Caters News Agency/Scanpix

Hommikul oli aga mees surnud samas asendis, nagu ta õhtul oli pikali heitnud. «Kui ma hommikul vannioast välja tulin ja teda nägin, sain kohe aru, et midagi on valesti. Ta lamas täpselt nii nagu õhtul ja ta nägu oli värvi muutnud - ta oli näost hall. Ma läksin ta juurde ja puudutasin teda, aga ta oli külm.»

Šokis naine jooksis toast välja ja korrutas karjudes lastele, et isa on surnud. Seejärel jooksis ta «Mikey on surnud» karjudes tänavale ja minestas. Naabrid kandsid naise tuppa ning kutsusid kiirabi.

Mikey. / Mercury Press & Media/Caters News Agency/Scanpix

Mehe surm mõjus naisele väga rängalt ja ta ei suutnud sellega kuidagi leppida. Õhtuse tüli pärast valdasid teda tohutud süümepiinad ja ta oli enda peale vihane, et käskis mehel diivanil magada. «Ma ei suuda siiani uskuda, et mu viimased sõnad talle olid öeldud vihaga. Kui ma sain teada, et ta kogus raha selleks, et meid reisile viia, siis oli see täiesti kohutav - südantlõhestav on vähe öeldud.»

Mehe kaotus on muutnud kardinaalselt Ashley maailmavaadet. «Elu on selleks liiga lühike, et vihasena magama minna ja mitte veeta iga võimalikku hetke oma perega,» paneb ta kõigile südamele.

Mikey. / Mercury Press & Media/Caters News Agency/Scanpix

Mikey vigastas aastaid tagasi jõusaalis oma selga ja 2014. aastal diagnoositi tal artriit, pärast mida läks töötamine järjest raskemaks. Lahkamine näitas, et mees oli magades lämbunud, kui miks, see jäigi selgusetuks.

«Pärast vigastust ei saanudki Mikey päris terveks. Isegi siis, kui tal oli väga halb olla, läks ta tööle ja kui tal oli vaba aeg, tegi kõike koos lastega. Ma teadsin, et midagi sellist juhtub, sest ta tegi liiga palju, aga tegelikult ei saa selliseks asjaks kunagi valmis olla,» tõdes naine.