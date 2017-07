Viis märki, et olete partneriga lahku kasvamas

Olenemata kas see juhtub pärast kahte aastat või kahte kuud suhtes olemist, tundub see veidike nagu unistuse purunemine. Võib tunduda, et inimene kellega olid nii lähedane, on muutunud kellekski teiseks – või oled sina see, kes on muutunud.

Alati ei tähenda see tunne veel suhte lõppu. Kui te olete mõlemad pühendunud, siis on võimalik need kahetised tunded seljatada, kirjutab elitedaily.com.

Caitlyn Luce Christensen toob teieni mõned märgid, mis aitavad mõista, kas te olete partneriga lahku kasvamas.

Üks teist küsib pidevalt rohkem oma aega

Kui sina ja partner olete lahku kasvamas, siis vähemalt üks teist tahab aina rohkem distantsi hoida. See võib väljenduda selles, et veedad üha rohkem aega üksi magades, sest kaaslane on kusagil mujal ning veedab aega teiste inimestega.

Kui üks inimene vajab rohkem ruumi kui teine, siis partner kes tunneb, et teda on lükatud tagaplaanile teeb tavaliselt ühte kahest: organiseerib tegevusi, mis tooks neid üksteisele lähemale või annabki partnerile rohkem ruumi, hoolimata sellest, et see muudab teda õnnetuks.

Sellises olukorras aitab suhet päästa vaid see, kui mõlemad osapooled on valmis suhte nimel tööd tegema, et taastada omavaheline side – see tähendab, et tuleb jälle koos aega veeta.

Kui te olete nii palju aega üksteisest lahus juba veetnud, et ei mäleta üksteise nägusidki enam, siis oleks aeg teha suhtesse paus või minna lõplikult lahku.

Kaaslane muutub üha tüütumaks

Suhte varajases staadiumis võib seks olla põhjuseks, miks tunduvad tavapäraselt häirivad asjad pigem naljakad apsakad ja sa võid nendest kerge vaevaga üle saada.

Kui partnerite vahele on tekkinud emotsionaalne distants, siis tähendab see tavaliselt ka vähem seksi. Ja kui te lõpetate seksimise, siis see hea, erutav ja intiimne tunne, mis aitas siluda teravaid nurki, kaob ära.

See tähendab seda, et asjad mida partner on alati teinud, tunduvad järsku talumatud. Näiteks tema mälumine kõlab järsku kohutavalt häirivana. Jumal küll, mõtled sa. Kuidas saab üks inimene jogurtit nii häirivalt valjult süüa?

Samuti võib tunduda, et ta elab liialt sinu arvel. «Ükskord, suhteliselt suhte lõpus, sain oma peigmehe peale väga vihaseks, kui ta soovis minu külmkapist süüa võtta,» räägib Christensen. «Sa ei pane mitte kunagi midagi asemele,» karjusin ta peale.

Ma arvan, et hiljem samal õhtul läksimegi lahku. Intiimsus, mis pani meid üksteisest hoolima, oli suhtest kadunud ja ei tulnud enam tagasi.

Te peidate ennast telefonide taha

Kui ma oma eksiga lahku hakkasin kasvama, siis me ei suhelnud enam palju näost-näkku. Telefoni taha oli hea peituda, et ei peaks partnerile silma vaatama, samuti aitas see lagunevalt suhtelt mõtteid eemale juhtida.