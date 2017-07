Mõtlemapanev video: kas naistel on säilivustähtaeg?

Aasias tegutsev nahahooldusbränd SK-II on teinud kampaania, mis kõnetab rohkem naisi, kui oli reklaamiloojate eesmärgiks. Uues SK-II videos on naistel käe peal juba sündides kuupäev, mis tuletab pidevalt meelde survet omale mees leida ja pere luua.

«Kas me kõik sünnime samasugustena? On meil samasugused unistused? Mida meilt oodatakse? Kas armastus on alati muretu? Kelle silmade läbi me ennast näeme? Kas meil on säilivustähtaeg? Ja kui me oleme kõik õigesti teinud, siis ka me oleme pärast kolmekümneseks saamist vähem väärt?» küsib naisehääl video taustal.

«Võib ka teisiti. Kas me võime ise otsustada, kes me oleme, kelleks me tahame saada, mis on päriselt oluline ja milliseid sõnumeid me teistele saadame? Kas me saame ettemääratust muuta, kui muudame oma mõtlemist? Sa oled rohkem kui su vanus. Ära lase kellelgi endale kõlblikkusaega määrata.»