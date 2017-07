11 nippi paremaks uneks

Pane teavitus, et aeg magama minna

Kui avastad igal õhtul imestusega, kui palju kell juba on, võiksid panna endale meeldetuletuse – magama minemiseks.

Ära lükka äratust edasi

Uni äratuste vahel pole enam kvaliteetne. Äratuse edasilükkamine segab tihti meie sügavat und, mis muudab meid hiljem unisemaks ja tujukamaks.

Ära joo alkoholi enne magama minekut

Kuigi alkohol võib muuta uinumise kergemaks, ärkad sa ka öösel kergemini.

Pane sokid jalga

Kui sul on probleem külmade jalgadega, maga sokkidega. Kui jalad on soojas, on ka uni parem.

Tee magamistuba pimedaks

Ka äratuskella valgus võib häirida uinumist. Kui tuba pole võimalik pimedamaks teha, kasuta magamiseks mõeldud silmamaske.

Hoia magamistuba jahe

Temperatuur on magamistoas oluline. Liiga soe või liiga külm mõjutavad mõlemad sinu une kvaliteeti. Soovitatav on hoida temperatuur 15-19 kraadi vahel.

Väldi ekraane tund enne magama minekut

Keera maha kõik valgusallikad – telefonid, arvutid, televiisorid. Hele valgus on ajule kõige suurem signaal sellest, et tuleb olla ärkvel.

Hoidu peale lõunat kohvist

Sinu pärastlõunane äratus püsib sinu organismis kauem kui arvad. Eksperdid soovitavad lõpetada kohvijoomise juba ennelõunal.

Treeni regulaarselt

2013. aastal tehtud uuringust selgus, et regulaarselt jõutrenni tegevad inimesed magasid paremini. Õnneks pole selleks palju vaja – lisades isegi paar minutit füüsilist aktiivsust enda päeva, võid märgata olulist erinevust.

Ära treeni vahetult enne uneaega

Treenimine äratab organismi korralikult ülesse. Vaata, et sinu treeningud lõppeks hiljemalt paar tundi enne uneaega.

Väldi õhtuti raskeid eineid

Organism pole mõeldud seedima une ajal. Raske söök enne magamist võib sind seetõttu üleval hoida. Proteiini on eriti raske seedida, mistõttu vali õhtul pigem kergemaid eineid.

Allikas: CNN