Miks võib seks tekitada peavalu?

Orgasmiga seotud peavalusid on erinevaid, mõned on neist sagedasemad. Seksipeavalu võib olla tuim valu peas ja kaelas, mis muutub erutuse süvenedes üha intensiivsemaks, aga see võib olla ka väga äkiline, tugev ja pulseeriv valu, mis tabab vahetult enne orgasmi või selle ajal. Mõni kogeb seksipeavalu alles pärast vahekorda. See võib olla nõrk, aga see võib olla ka väljakannatamatult tugev. Enamasti on valu tuntavam seistes ja leeveneb, kui pikali heita.

Mõni kogeb seksiga seotud peavalusid väga tihti, mõni aga harva ja mõni mitte kunagi. Kuigi selle põhjused on erinevad, ei ole seksipeavalu enamjaolt ohtlik. «Suurem osa peavaludest, mida seostatakse seksuaalse tegevusega, ei ole pahaloomulised,» selgitab dr Ehsan Ali väljaandes Self. «Väga harvadel juhtudel võivad need peavalud anda märku tõsisest haigusseisundist nagu näiteks ajuverejooksust, aneurüsmist, insuldist, hematoomist või millestki muust.»

Arsti sõnul pole enamasti järsu algusega või aeglaselt kasvav seksipeavalu millegi tõsisega seotud, kuid võib seda olla siis, kui peavaluga kaasneb teadvuse kadu, oksendamine, kaela jäikus või teised neuroloogilised sümptomid ning tugev valu, mis ei möödu 24 tunni möödudes.

Miks tekib ja mida teha?

Kuigi seksipeavalu võib tabada nii mehi kui naisi, kannatavad mehed selle käes kolm kuni neli korda naistest sagedamini. Tõenäoliselt seetõttu, et seksides pingutavad mehed füüsiliselt rohkem. Oma rolli võivad selle tekkes mängida ka madal veresuhkrutase ja magneesiumipuudus. Suur risk seksipeavaluks on neil, kel on varem olnud probleeme migreenihoogudega.

Kui sul või su partneril esineb seksipeavalusid, siis tasub kindlasti süüa magneesiumirikkaid toitusid (India pähkleid, mandleid, tumedaid lehtköögivilju, avokaadot, täisteravilju). «Abiks võivad tulla ka elustiilimuutused, näiteks vererõhu alandamine ja mõõdukam alkoholi tarbimine,» soovitab dr Ali.

Igal juhul peaks igaüks, kes seksipeavalude all kannatab, külastama oma perearsti. Kuigi peavalu ei pruugi olla tõsise põhjusega, tuleks sellele arsti juures kinnitust leida. «Seda saab ravida kas enne vahekorda või vajadusel ka igapäevaselt,» selgitab arst. «Ma tean, et inimesed võivad seda häbeneda, aga tegelikult ei tohiks arstiga rääkimist karta - me kuuleme kõike.»