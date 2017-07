Tee värske kartuli kaaslaseks heeringakaaviari

Esimene amps värsket kartulit ongi tavaliselt midagi lihtsat, tõdeb toidublogija ja kokaraamatute autor Tuuli Mathisen. On kokanduse aabitsatõde, et kui kohalike aiasaaduste hooaeg käib täistuuridel ja neil on õige suvemaitse, ei maksa värsket kraami üle maitsestada ega liigsete köögitrikkidega kurnata.

«Ei mingit nipitamist, värske kartuli puhas maik on üle kõige. Võid ja tilli potist tulnud kartulile peale – mõnusamat suvist toiduelamust on keeruline ette kujutada,» lisab Tuuli. Kes on kalasõber, võib proovida värskele kartulile särtsu lisada vürtsikilu leemega. See on samuti askeetlik variant: valad kuumale keedukartulile sortsu vürtsikiluvett, siis lisad kuhjaga värsket tilli ja maitsev soolane suutäis on lihtsa vaevaga valmis. Aga ka muidu on kala oma kergusega värskele kartulile hea kaaslane, suvemaitselistest kukeseentest rääkimata.

Värske kartul põhu alt

Värsket kartulit ei maksa üle maitsestada ega liigsete köögitrikkidega kurnata.

Kuigi aastaringses arvestuses ei kulu toidublogija majapidamises kartulit rohkem kui sibulat ja see ei pea laual olema sugugi mitte iga päev, on suveajal hoopis teine lugu. «Jah, kohevat kartuliputru, kihilist kartulivormi ja krõbedaid ahjukartuleid armastab meie pere talviti ikka, kuid suvel jääks ilma värske kartulita justkui pool Eesti suvevõludest olemata,» räägib Tuuli.

Selle üürikese suverõõmu tarvis kasvatabki naine oma maakodus kartulit. Seda tavapärasest erinevalt, permakultuuri põhimõttel. Mis tähendab, et mingit üleskaevatud peenramaad või pikki põlluvagusid ei ole ja kartul kasvab muru peal põhukihi all. Et esimesed katsetused niidetud muru all kartulit kasvatada olid Tuulil mõne aasta eest edukad, telliti läinud suvel endale lausa põhupall, et kasvatust samal suunal jätkata.

Kartulikogused on siiski väikesed ja üksnes pere suviseks peenralt-potti naudinguks. Nostalgia tuules on Tuuli sordiks valinud ’Jõgeva kollase’ – «See on kartul, mille peal ma üles kasvasin,» põhjendab ta valikut. Senini läheb tal meel härdaks, kui meenutab, kuidas vanaema tõstis maakodus lauale suure savikausi kuldkollaste ja veidi muredate auravate kartulitega ning kattis need ohtra tillipuistega.

Kui aga oleks vaja suvemõnuks kartulit turult osta, eelistaks toidublogija uuema aja sorte nagu ’Laura’, ’Ando’, ’Flavia’ – sõltuvalt sellest, mida kartulist teha. Ennekõike kuulub tema sümpaatia esimestele pisikestele kartulitele, sest neid ju ainult suvel saabki. Alati paneb teda imestama, et turul müüakse tillukesi kartuleid odavamalt – tema ostaks just pisikesi ka siis, kui need oleks suurtest kallimad.

Arvatavasti on igaühel omad lemmikroad, millega uut kartuliaastat tähistada. Üks võiks Tuuli sõnul olla aga alati kindel: koorima värsket kartulit ei pea. See võtaks ära pool võlu, pealegi on koore all kõige rohkem vitamiine. Nii keetmiseks kui ka praadimiseks tuleb kartul lihtsalt mullast puhtaks pesta ja vajadusel harjata.

Küll aga tasub värsket kartulit paari panna tavatuma maitserohelisega: tilli, peterselli ja murulauku kasutavad paljud, kuid ka näiteks koriander, rosmariin, tüümian ja pune passivad kartulitoitudesse suurepäraselt. Põnevaid vahemerelisi kooslusi saab kartuli ja baklažaani või tomatikastmega.