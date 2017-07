Toitumisnõustaja: kuus viga, mida toidupoes teed

Sa ostad imporditud toitu

Tervisliku toidu austajad räägivad alati kohalikust toorainest. Samuti on see eesmärgiks paljudel kõrge kvaliteediga restoranidel. Kohalik tooraine on värskem ja puhtam. Välismaine toodang jõuab meieni tavaliselt vahel isegi nädalaid hiljem, mistõttu on hakanud nende kasulikud tegurid juba hääbuma. Muidugi juhul, kui kohalik tooraine pole orgaaniline, on mõistlik valida siiski sisse toodud variant.

Valid pestud lehtsalatit

Pestud variant tundub parem, eks? Tegelikkuses see nii pole. Mida vähem käsi on puutunud sinu toitu, seda parem. Lahtise salati puhul peaksid sina olema ainus, kes seda peseb.

Ostad kasvatatud kala looduslikult kasvanud kala asemel

Kalaletti jõudes on valikuid palju – millise toidu peal on kalad kasvanud, millises keskkonnas kasvanud ja nii edasi. Nagu ka juurviljade puhul, võiks eelistada orgaaniliselt kasvanud kala. Looduslikult kasvanud kala ei sisalda hormoone ega antibiootikume.

Ostad mune koore värvuse järgi

Toitumisnõustajad kuulevad seda küsimust tihti: kas munakoore värvus loeb? Vastus on ei. Värvus erineb tõu erinevuse tõttu, pruunid munad pole tervislikumad kui valged. Küll aga loeb munakollase värvus. Tavaliselt talunikelt otse ostes on munakollase värvus värviküllam ja heledam kui poest ostes. Poes on munakollane pea oranž.

Ostad kooritud piima täispiima asemel

Inimestele tundub, et madalama rasvaprotsendiga piim on parim valik. Tegelikkuses on täispiim parem variant, kuna täidab kõhtu paremini kui madala rasvasisaldusega piim. Seega jood sa kokkuvõttes vähem.

Sama kehtib ka jogurtite puhul. Rasv on see, mis annab hea maitse. Kui rasv välja võetakse, pole lisada tihti muud kui suhkrut. Rasv pole halb.

Eeldad, et gluteeni- ja piimatooted tuleb ostmata jätta

Kookospiim, mandlipiim – valikuid on nii palju. Võttes ära looduslikud koostisosad nagu gluteen (v.a. juhul, kui pole just talumatust), on vaja need millegagi asendada. Võid olla kindel, et kui millegi-vabad tooted on täiustatud millegi ebaloomulikuga.

Allikas: WellAndGood