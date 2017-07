Amanda Jasmiin tahtis saada skulptoriks, kuid pidi läbi elu leiba teenima joonistamisega

Joonistajana muuseumis

1963. aastal sai Amanda Tööturuameti kaudu arhiivitööd. Esialgu töötas Jasmiin Nordiska Museetis, mõne aja pärast siirdus Etnografiska Museetissse. Seal töötas Jasmiin seitse aastat. Amanda joonistas illustratsioone näitustele, teadusajakirjale Ethnos jm. Joonised tuli teha nendest eksponaatidest, mida fotoga oli raske loomupäraselt kujutada. Sel alal saavutas Amanda Jasmiin suure tunnustuse. Ta ise on meenutanud: «Mul oli õnn tutvuda muuseumi rikkalike kogudega, millest suur osa olid magasineeritud. Mulle avati need kastid ja sealt võeti välja imehuvitavaid asju mitmest ilmakaarest. Mul tuli joonistada esemeid kataloogi kaartitele. Püüdsin kõike nii edasi anda, et iga joonis oleks pärast ka kohane publitseerimiseks, teaduslikult täpne ja ka mind kunstnikuna rahuldav. Olen joonistanud Kongo, Mehhiko, Jaapani, Hiina, Costa Rica ja muude maade etnograafilisi varasid, nende hulgas muusika- ja tarberiistu, fetišite kujutusi, aga ka mõnede suguharude tüüpe. Minu joonistusi on kasutatud teaduslike tööde illustratsioonideks.»

Amanda Jasmiin 6. aprillil 2002. / Rein Liiv

1973. aastal sai Jasmiin pärast aastatepikkust ootamist veidi paremate tingimustega ühetoalise korteri köögiga. Kunstiga tegelemiseks, rääkimata skulptuurist, aga korteris siiski ruumi ei olnud. Jasmiini tervis ei olnud samuti kiita ning 1974. aastal läbis ta mitu operatsiooni.

Amanda Jasmiini viimaseks kunstitööks jäi akvarellmaal «Minu visioon». Selle 55 x 73 cm suuruse maaliga esines ta 1980. aastal Stockholmi Eesti Majas korraldatud näitusel. Maalil kujutab ta ennast skulptuuriateljees raiumas kujusid neist, kes okupatsiooni lõppedes kord vabasse Eestisse pöörduvad.

1997. aastal valiti naine kunstiühingu Pallas auliikmeks. Sel sündmusel kommenteeris Voldemar Vaga: «Nooo-jaaa, Jasmin. Tema oli kaunis. Alati hoolitsetud.» «Tema välimus oli ikka korralikult säetud. Kavandas ja õmbles endale ise rõivad,» teadis meenutada Ann Audova.

11. juuli õhtul 2006 katkes 105. eluaastal Stockholmis oma kodus küllap vanima eesti kunstniku Amanda Jasmiini maine teekond. Tema tuhk maeti oma vanemate ja õe juurde Saaremaale Pöide surnuaeda.

Amanda Jasmiini peamiseks elutööks jäigi õpetajaamet Tartu koolides. Õde Marie Ratassepp tegutses samuti õpetajana - seda Saaremaal - ning õpetajad on ka viimase lapsed ja lapselapsed. Jasmiini hingestatud skulptuure võis näha 2004. aastal esimeste eesti naiskujurite näitusel Adamson-Ericu muuseumis Tallinnas. Selleks puhuks restaureeriti graniidist «Ema ja poeg» ja pronksist «Poisi pea». Vanaegiptlaslik «Poisi pea» on Tartu Kunstimuuseumi püsiekspositsioonis.

