Uuringud tõestavad ilmekalt seda, mida me talupojatarkusega niigi koguaeg teadnud oleme - vanavanematega koos veedetud aeg mõjub lapse arengule väga hästi. Sama oluline on siin aga seegi, et ka vanavanematele on lapselastega veedetud aeg kasulik. Nagu tõdeb üks järgneva loo peategelasi - lapsed ei lase sul lihtsalt sängi veerele istuma jääda.