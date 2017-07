Kui tihti peaksid ideaalis seksima pikka aega suhtes olnud paarid?

See kutt, kellega sa alguses tahtsid pidevalt ameleda, on järsku muutunud tüütuks toanaabriks, kelle järelt sa pead koristama. Te seksite ainult tähtsate sündmuste puhul, näiteks aastapäeval või mehe sünnipäeval.

Kuna iga suhe on erinev, siis kui palju seksi on pikaajalise suhte puhul normaalne? Kas on üldse olemas selline asi nagu normaalne kogus?

Sellele küsimusele aitab vastata suhteekspert Erika Ettin.

Seks on oluline osa suhtest. Peale selle, et see on põhiline komponent, mis eristab suhet sõprusest, aitab see vabastada ka hormooni nimega oksütotsiin, mis aitab paaride vahel sidet tekitada.

Sellele vaatamata, ei ole olemas mingit kindlat reeglit, kui tihti paarid peaksid seksima. Iga paar on erinev ja vajab rahulduse saamiseks erinevaid asju.

«Väga oluline on, et paarid räägiksid omavahel sellest, kui palju kumbki seksida sooviks. Seejärel on võimalik jõuda kokkuleppele, mis rahuldab mõlemat. See on normaalne, et üks paariline tunneb rohkem vajadust seksi järele kui teine,» ütleb Ettin.

Pikaajalises suhtes mõjutavad seksielu ka sellised tegurid nagu näiteks töö, pere ja stress majandusliku olukorra pärast.

Te võite küll kokku leppida, kui tihti te ligikaudu seksite, aga sellegipoolest üritage seda teha nii spontaanselt kui võimalik. Pole midagi vähem seksikamat, kui on planeeritud seks, kirjutab elitadaily.com.