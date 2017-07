Eesti naised räägivad: kui mees ei soovi lapsi saada

1. «Mõnda aega ehk veedaks veel lõbusalt koos aega, aga seejärel saaks meie ühine tee otsa. Muidugi üritaks sellel teemal veel rääkida, aga vaataks vaikselt juba ringi ka.»

2. «Oh ma ei teagi. Ma vist ei oska sellele vastata, sest mina ise olen see, kes sooviks lapsi. Lapsed on ju need, kes moodustavad tervikliku pere. Olgugi kasvõi üks laps. Ja võib olla alguses jah ei taha, aga mingil ajal äkki mõtleb kaaslane ümber.»

3. «Siis ju pole tulevikku! Ma ikka pereinimene.»

4. «Ilmselgelt muidugi kunagi ei tea, millised emotsioonid mind sellel hetkel valdaksid, kui see olukord reaalseks osutuks. Praegu aga arvan, et toimuks lahkuminek, kuna elu ilma lapseta/lasteta ma ette ei kujuta.»

5. «Minu jaoks oleks see suhe läbi. Ükskõik kui valus ka poleks, see on asi, millest ma poleks nõus elus vabatahtlikult loobuma. Pere (ja lapsed) on minu jaoks väga olulised. Ma usun, et see on nii põhimõtteline küsimus, et kedagi ümber veenma hakata pole mõtet. Hiljem hakatakse lihtsalt kahetsema.»

6. «Kui mees on võimeline lapsi saama, aga on lihtsalt otsustanud, et ta ei taha, siis poleks meil tulevikku. Sest mina tahaksin siiski pere ja järelikult on meil liiga erinevad väärtushinnangud.»

7. «Prooviksin temaga rääkida, miks ta ei soovi lapsi. Tahan teada, kas hetkel ei soovi (lähitulevikus lihtsalt ei soovi, ega mitte enne kui on saavutatud majanduslik stabiilsus) vôi tõepoolest mitte kunagi. Kui kohe lajatab, et tōepoolest mitte ealeski, siis jätaksin silmapilkselt maha.»

8. «Ma arvan, et mu reaktsioon oleks negatiivne. Ilmselt ma võtaksin seda üsna märgiliselt ka, sest ma usun et see näitab inimese kohta päris palju. Kuna ma ise soovin lapsi saada kunagi (olen alati soovinud), siis minu jaoks mõjutaks see suhet väga palju. Järelikult siis oleme mingis fundamentaalses mõttes erinevad inimesed. Ma arvan, et ma pigem ei lepiks sellega, suhte jätkamine oleks kindlasti keeruline.»

9. «Siis pole see väga tõsiseltvõetav suhe, kui selliseid asju pole läbi arutatud. Tõenäoliselt otsiksin uue mehe.»

10. «Ma küsiks, millest selline vastumeelsus. Kui tal on mõistlik põhjendus, siis lihtsalt läheme oma eluga edasi. Aga kui mitte, eks siis paistab.»