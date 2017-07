Eesti mehed räägivad: kui naine ei soovi lapsi saada

1. «Ilmselt prooviksin välja selgitada põhjuse, millest see tuleb ja teda ümber veenda. Kui asi on selles, et naine lihtsalt ei taha sünnitust läbi teha, siis on alati võimalik mõelda ka lapsendamise peale. Aga kui üleüldiselt ei soovi lapsi, siis ilmselt peaks omavahel prioriteedid läbi rääkima ja kui need on väga erinevad, oleks ilmselt mõlemale kasulikum eraldi edasi minna.»

2. «Mulle ei sobiks selline naine, aga samas ma ei annaks kohe alla, sest olen kuulnud, et naiste arvamus võib muutuda.»

3. «Kuna mina tean, et mingi hetk ma üsna kindlalt seda sooviksin, siis tõenäoliselt saaks see meie suhtes päris suureks probleemiks. Ja kui mu kaaslane oleks oma otsuses juba praegu täiesti kindel, siis võib-olla ei tasukski edasi minna selle kõigega. Tegu on minu arvates väga olulise asjaga ja tagantjärgi kõike kahetseda oleks kehv (eriti kui sa ei saa tegelikult midagi öelda, sest sulle tehti see olukord juba varem selgeks). Aga seetõttu tulekski juba varakult nendest asjadest minu arvates rääkida - ma ei mõtle siin mingisugust otsest planeerimist, aga pigem tundub see selline üldine maailmavaate küsimus, mille sa peaksid piisavalt varakult teist inimest tundma õppides teada saama.»

4. «Ma oleksin ilmselt äärmiselt frustreerunud ja pettunud, sest ma ise tahaks lapsi kunagi saada. Aga ma ei oska öelda, kas ma lõpetaks seetõttu kaaslasega suhte koheselt ära, ju ma prooviks teda ikka kuidagi veenda teisiti mõtlema.»

5. «Me oleme kaaslasega algusest peale sellel teemal sama meelt olnud. Kui ma pean ennast praegu siiski sellises olukorras ette kujutama, siis tõenäoliselt ma ei ütleks naisele kohe nägemist, sest ehk on tal tulevikus teine arvamus.»

6. «Väga raske öelda, sest hetkel ei ole mul veel plaanis lapsi saada. Samas kunagi tahaks lapsi saada ikka ja see saaks suhtele tõenäoliselt saatuslikuks, kui naine neid ei soovi.»

7. «Minu naine soovib. Aga juhul kui üldse KUNAGI ei tahaks, siis ilmselt kaua koos ei oleks.»

8. «Keeruline olukord. Sellises küsimuses tuleks südant kuulata ja kui soovid kaaslasega lahku lähevad, siis ilmselt ei olda üksteise jaoks loodud.»

9. «Kuna ma ise ei taha saada, siis see oleks ideaalne lahendus. Jäävad alles raha ja närvid.»

10. «Ma uuriksin, et mis põhjusel ta lapsi ei taha ja lõpuks käituksin vastavalt sellele, kas mina ise soovin lapsi või mitte. Erinevate soovide puhul ei oleks suhet väga mõtet jätkata.»

11. «Mis seal ikka. Ma ei ole isegi kindel, et soovin kunagi lapsi saada, arvestades kui tüütud nad on.»

12. «Esialgu ehmuksin pisut ära, aga kindlasti ei loobuks ma oma elukaaslasest seetõttu.»