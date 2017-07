Nende iseloomuomadustega inimesed seksivad rohkem ja paremini

Uuringus osales 278 värskelt abiellunud paari, kes pidas oma seksuaalelu kohta detailset päevikut. Kahe nädala jooksul panid nii mehed kui naised täpselt kirja, mida nad iga päev teevad, edastab Business Insider.

Noorte abielupaaride sissekannete põhjal tegid teadlased kindlaks, kui sageli paar seksib ja kui rahuldustpakkuv see on. Samal ajal pidid uuringus osalejad tegema isiksusteste, milles mõõdeti viie olulise omaduse ilmnemist.

Analüüsist selgus, et on kaks omadust, mis on tugevas seoses aktiivsema ja parema seksuaaleluga. Üht on vaja rohkem, teist aga vähem.

Meeldivus - leplikus ja teiste inimestega läbi saamist väärtustav. Neurootilisus - loomupäraselt ärev, kartlik, kade, armukade.

Uurijad leidsid, et meeldiva iseloomuga ja leplikud naised seksisid oma mehega selle kahe nädala jooksul rohkem kui teised naised. Nii meeste kui naiste puhul selgus lisaks, et rohkem nautisid oma seksuaalelu need, kel esines vähem neurootilisust.