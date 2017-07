Pildid: kui lihtne on teeselda kaalukaotust?

Milly Smith on võtnud eesmärgiks murda tabusid ja valearvamusi sotsiaalmeedia kaunitaridest. Ta näitab täpselt, kui lihtne on näidata ennast kümme kilo kergemana. Tema igapäevaseid jälgijaid on tänaseks juba 147 tuhat. Ta jagab inimestega, et 90% piltidest, mida Internetis kohtad, on võltsid. Need on töödeldud, lõigatud, poseeritud ja nii edasi.

