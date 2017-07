Naised räägivad, mida nad tegelikult arvavad menstruatsiooni ajal seksimisest

Mitu naist jagas meiega arvamust menstruatsiooni ajal seksimisest. Loe ja saa teada!

«Päevade ajal olen ma tavaliselt palju rohkem kiimas kui tavaliselt. Aga kui me päevade ajal üldse seksime, siis pigem lõpus, kui verd enam väga ei tule. Mõnikord minu abikaasa tahaks seksida ka siis kui on rohkem verd, aga ma tean, et ta peaks seda tegelikult rõvedaks, seega me tavaliselt ootame.» Jane S.

«Minu kihlatul ja minul ei ole menstruatsiooni ajal seksimise vastu midagi. Me küll ei aruta seda, aga see on tegelikult väga nauditav. Kogu see tegevus sel ajal võib tunduda küll rõve, aga minul aitab orgasmi saamine krampide vastu ja leevendab ebamugavustunnet, mis päevadega kaasneb. Me paneme saunalina alla ja pärast hüppame kohe duši alla, mõnikord isegi juba juba poole pealt.» Jennifer C.

«Minul tuleb päevade ajal väga vähe verd, seega ei erine sel ajal seksimine oluliselt tavapärasest. Aga me siiski ei seksi nendel päevadel nii tihti, kui ma tegelikult tahaksin. Minu peigmees on väga helde oraalseksi pakkuja, aga nendel paaril päeval ma pakun seda talle, ilma soovita vastu saada.» Beth S.

«Ma ei tunne ennast menstruatsiooni ajal väga enesekindlana, aga minu peigmees on vägagi huvitatud ka sel ajal seksima. Mina lihtsalt olen sel ajal laisem ja peaaegu kunagi ei ole see, kelle initsiatiivil me seksima hakkame. Mõnikord me teeme seda duši all, teinekord lihtsalt püsti seistes, et mitte linu määrida. Boonuseks on see, et päevade ajal ei ole meil tavaliselt libestit vaja kasutada.» Allison M.

«Menstruatsiooni ajal seksimine juhtub minu puhul ainult siis, kui mu kihlatu käib mul järel nagu väike kiimas kutsikas, ega jäta mind rahule. Ma nõustun ainult siis, kui käimas on tsükli viimased päevad. Ma vihkan mõtet sellest, kuidas me mõlemad oleme kaetud vagiinast tulnud verega, lamades samal ajal rätiku peal, nagu valmistuks operatsioonile minekuks. Ja pärast veel see koristamine.» Tessa B.

«Seks on ainuke lahe asi seoses menstruatsiooniga (lisaks sellele, et ma ei ole rase). Mul on isu seksida 24/7, ma olen märjem kui tavaliselt ja minu rinnad püsivad kikkis terve aja. Seks päevade ajal on rohkem juhuslik, spontaanne ja kuum. Kui kõrvale jätta see, et rätik tuleb alla panna, ei ole minu jaoks midagi teisiti. Hilisem segaduse koristamine ei ole meie jaoks probleemiks ja minu abikaasa on tavaliselt liiga lõõgastunud, et midagi üldse öelda.» Alex B.

«Menstruatsiooni ajal seksimine on imeline, ma armastan seda! Ma ei olnud seda tegelikult enne praeguse peigmehega kohtumist proovinudki, sest ma arvasin, et see on rõve. Las ma ütlen teile, mu arvamus on muutunud! Ma tunnen, et ma olen sel ajal tundlikum, mis muudab mõlemad õnnelikumaks. Peaaegu iga kord pärast seksimist muutuvad päevad lahjemateks või kaovad üldse ära. Minu arvates keha nagu tänaks mind. Hea seks + vähese verega menstruatsioon = üks õnnelik tüdruk.» Nicole A.

«Päevad on ebameeldivad ja seks sel ajal ei ole ka eriliselt parem. Mulle ei meeldi, et need võivad rikkuda minu kalli voodipesu. Ja lisaks veel kokkupuude meestega, kes jooksevad minema, kui kuulevad, et mul on parasjagu päevad.» Rachael T.

«Ma ei ütleks, et mulle meeldib päevade ajal rohkem seksida kui tavaliselt, aga meile meeldib see, et olen alt palju märjem kui muidu. See võimaldab proovida poose, mida ma muidu ei eelista. Ma ei tunne ennast päevade ajal väga seksikalt, põhiliselt puhituse tõttu (ja kogu selle söödud šokolaadi), aga mu rinnad on kindlasti suuremad ja see mulle meeldib. Ma panen rätiku alla, põhiliselt seetõttu, et ma ei viitsi veel rohkem pesu pesta. Aga kokkuvõttes on see seks mehega, keda ma armastan, seega ma olen alati päevade ajal seksimise poolt.» Kate C.