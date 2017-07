Viis märki, et mees tahab sinuga abielluda

Juhul kui abiellumine on midagi sellist, mida sa soovid, siis on loomulik, et sul on mõningane ettekujutus sellest tähtsast päevast olemas.

Õnnelikus suhtes olles ei pruugi sa olla ainuke, kes abielule mõtleb. Suure tõenäosusega on sinu peigmees sinuga samal lainel, aga kuidas selles ikkagi kindel olla? Kas tema kuuleb ka pulmakelli helisemas?

Toome teieni mõned märgid, mis võivad viidata sellele, et sa soovib sinuga ühel ilusal päeval abielluda.

Sa oled tema jaoks prioriteet

Ta annab nii tegude kui ka sõnadega teada, kui oluline sa tema jaoks oled. Mees, kes kaalub sinuga abiellumist, ei pane sind tundma teisejärgulisena. Kui ta on otsustanud, et sina oled see õige, siis kõik muu jääb tagaplaanile, kirjutab elitedaily.com.

Ta ei hooli enam nii tihedalt sõpradega välja minemisest või sellest, et jõuaks regulaarselt jõusaali. Kõige tähtsam on mehe jaoks see, et saaks veeta nii palju aega koos sinuga kui vähegi võimalik.

Ta laseb sind täielikult oma ellu

Mees, kes tahab sinuga abielluda, ei varja sinu eest olulisi aspekte oma elus. Tal on koht sinu jaoks nii südames kui ka enda kodus. Kui sul on halb päev, siis ta on valmis sind kuulama, kas siis telefonis või näost näkku.

Kui ta annab sulle oma koduvõtme, siis on see suure tõenäosusega märk sellest, et ta näeb oma tulevikku sinu kõrval. Ta tahab, et oleksid suur osa tema elust. Juhul kui ta paneb sind tundma, et tema kodu on ka sinu kodu, siis on see väga hea märk.

Ta tahab suhelda sinu pere ja sõpradega

Teades, et pere ja sõbrad on sinu jaoks olulised, tahab ta nendega hästi läbi saada ja on meelsasti nõus neid külastama.

Tema jaoks on oluline, et ka sinu perekonnal ja sõpradel läheks hästi, sest ainult siis suudad sina täielikult õnnelik olla. Pere heakskiit sinuga abiellumiseks on väga tähtis ja mees teab seda.

Ta pöörab tähelepanu väikestele detailidele

Sellest hetkest alates, kui ta hakkab kaaluma sinuga abiellumist, võid märgata, et ta on muutunud tähelepanelikumaks. Seda seetõttu, et ta tahab ka sinu mõtteid samale teele suunata. Kui ta on hakanud küsima rohkem küsimusi, siis tõenäoliselt ta kogub teatud infot. Ta tahab ehk teada saada, kas sina oleksid üldse valmis temaga abielluma.

Tavaliselt on nii, et kui mees tahab naisega abielluda, siis ta pöörab tähelepanu igale väikesele detailile tema juures, sooviga panna teda ennast erilisena tundma. Kui sa tunned, et kogu tähelepanu on sinul, siis naudi seda. See on märk sellest, et ta näeb sinuga koos ühist tulevikku.

Ta mainib seda vestlustes

Kõige kindlam viis teada, et mees mõtleb sinuga abiellumisele on see, et ta räägib selllest – või vähemalt jutustab, milline võiks olla teie ühine tulevik pikas perspektiivis.

Sa võid mõelda, et mees ei räägiks nii otseselt asju välja, aga tõde on see, et armunud mees ei suuda hoida mõtteid ühisest elust ainult endale.

Kui mees peab naist «selleks õigeks,» siis sellest annab aimu tulevikuplaanidest rääkimine. Pane tähele väikeseid vihjeid tema jutus.