Pruudid räägivad, mida nad oleksid tahtnud enne pulmi teada

Kedagi ei huvita, kui peenike sa oled

Täpselt null inimest vaatavad pulmas, kas su kõht on sale või kas sinu käenahk võdiseb. Mida nad märkavad, on sinu enesekindlus ja õnnetunne. Ole peegli ees kuni õpid oma keha armastama.

Näohooldus? Keegi ei märka

Paljud naised lasevad enne pulmi teha näohoolduse, et nägu poleks paistes. Lisaks ei söö nad ei soola ega joo alkoholi. Küll aga ei märka sinu külalised, kas su nägu on käinud kallis hoolduses või mitte.

Ära vaata ilmateadet

Ilmateade on üks lihtsamaid viise, kuidas endal enne pulmi paanikat tekitada. Ilm muutub tundidega ning mitmeid päevi ette ennustatud ilm suure tõenäosusega muutub. Ära lase ärevusel tekkida.

Kirjutage ise enda vanded

Selline ettevõtmine võib tunduda hirmus, kuid tegelikkuses hindad sel päeval teie isiklikke lubadusi palju kõrgemalt. Lisaks on see midagi, mis külalistele meelde jääb ja hinge läheb.

Pööra tähelepanu külalistele

Väikesed pisiasjad külaliste jaoks ei jää neil märkamata. Pulmad on tihti ühenäolised ning seda enam märgatakse detaile, mis neile mõeldes tehtud on.

Sul pole vaja kahte kleiti

Kui pulmapäev on sinu enda sündmus, möödub see lennates. Leia üks kleit ja kanna seda terve õhtu, ära raiska aega garderoobimuredele.

Kirjuta kõigile külalistele tänukaardid

Anna neile teada, kui väga sa nende kohalolu hindad. Nad ei oska seda oodata ning sellise kirjakese saamine paneb teie pulmadele ilusa punkti.

Pulmareis on parim

Pulmad on kallid, kuid pulmareis on eriline. Ja täielikult seda raha väärt! Keegi ei oota, et sa nendega kontakteeruks, Puhkus peale kogu pulmade planeerimist ja tähtsat päeva – sa naudid seda tunduvalt rohkem. Täielik lõõgastumine koos endale kõige kallima inimesega – värske abikaasaga.

Lõbutse!

See päev on kõige lõbusam päev, mis sul kunagi tuleb. Lõbutse, tantsi, naera ja naudi igat hetke. Kõik sinule kallid inimesed on selleks kohale tulnud.

Allikas: Cosmopolitan