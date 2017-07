Seitse asja, mida pulmi korraldades teha ja mitte teha

JAH: palka professionaalid

Üks viis kindlustada pulmade kordaminek, on palgata professionaalid. Pulmakorraldaja jaoks on sellise sündmuse korraldamine tema igapäev ning lisaks on neil mitmeid kasulikke kontakte ja teadmisi, millest endal ei pruudi aimugi olla. Pulmakorraldaja, kes on teiega kaasas planeerimise algusest, teab täpselt, mida enda pulmadelt ootate ning oskab selle toimima panna.

JAH: naudi hetke

Peale mitmeid kuid planeerimist võid olla sa üllatunud, kui kiirelt pulmapäev möödub. Võta sel päeval endale hetki, kus lihtsalt hetke nautida ja hinnata seda, mis ümberringi toimub.

JAH: muuda tseremoonia teielikuks

Kuigi pidu on vahva, on pulmatseremoonia põhiline põhjus, miks kõik teie pere ja sõbrad on teiega. Keegi külalistest ei taha kuulda tüüpilist jutlust, mida nad on juba kordi kuulnud. Muutke tseremoonia teiesuguseks.

JAH: kirjutage isiklikud vanded

Vaid teie teate, mis on teile oluline, mida tahad lubada ja anda endast oma tulevasele kaasale. See teeb teie abiellumise tseremoonia palju erilisemaks.

JAH: pidage meeles neid, keda enam pole

On lähedasi, keda kujutasite alati ette enda pulmas olulisel kohal, kuid kes selleks ajaks on lahkunud. See võib tunduda imelik, kuid tegelikkuses annab võimaluse mälestada neid teie olulisel päeval ja tunda end neile lähemal.

JAH: pane oma prioriteedid varakult paika

Pulmade planeerimine on nagu suur pusle. Lisaks on see üsna kulukas. Ära lase teiste soovidel enda pulma kujundada. Mõtle varakult välja, mida just teie enda pulmadelt ootate ning pange olulisem paika. Nii olete vähem vastuvõtlikud teiste mõjutustele ning teie pulmaeelarve on paremini paigas.

JAH: pulma #hashtag

See on üks parimaid mooduseid, kuidas peale pulmi kõik pildid kokku koguda. Külalised teevad pulmades palju pilte ning vahva on hiljem pidu nende poolt vaadates näha.

EI: ära joo end täis

Paljud pruutpaarid teevad selle vea. Pidu on hoos ja meel on ülev, tahaks tähistada. Küll aga pole midagi hullemat kui purjus peaosalised. Üks pokaal shampust või veini enne tseremooniat närvide rahustamiseks on okei, kuid rohkem ei tohiks juua. Õhtu edenedes tea enda piiri, sest kindlasti soovid sa ka ise seda mäletada ning piltidel hea välja näha.

EI: ära muretse pisiasjade pärast

Ära lase igal pisiasjal enda ilusat päeva rikkuda. Kui ootad ideaalset päeva, on suur võimalus, et pead pettuma. On asju, mis tegelikult külalistele üldse korda ei lähe ega üritust mõjuta.

EI: ära pea oma vanemate pulmi

Kui vanemad kõige eest maksavad, tundub, et see on justkui nende pulm. On raske öelda ära vanemate abikäest pulmade eest maksmisel, kuid see võiks olla üritus, mis on algusest lõpuni teie. Finantsküsimused on alati keerulised. Viimane asi, mida te tahate, on õigustada oma valikuid teistele.

EI: ära järgi traditsioone, mis sinu jaoks on tähtsusetud

Pulmade traditsioone on palju! Ära võta plaani neid asju, mis sind ei kõneta, ainult selleks, et enamus paare neid teevad. Olgu see teie üritus ning teienäoline.

EI: ära kutsu külalisi, kes sind õnnetuks teevad

Pole mõtet kutsuda neid, kes suure tõenäosusega sind tähtsal päeval endast välja ajavad. Sotsiaalne poliitika pole sel päeval oluline, teie olete.

EI: ära sunni pruutneitsisid kandma täpselt sama riietust

Kehatüübid on erinevad ning üks kleit ei pruugi kõigi seljas sama hea välja näha. Anna neile ette värviskeem ning lase neil ise riietus välja valida. Sa ju ei taha, et nad end su pulmas halvasti tunneks.

EI: ära tee reegleid ja siis hakka neid muutma

Kui teed peo ladusaks sujumiseks reegleid, siis pea neist kinni. Erandite tegemine inimestele tekitab segadust ja pahameelt.

