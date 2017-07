Õllesummeri naiste välimääraja

Klubitaja

Klubitaja pole vist eriti täpselt aru saanud, kuhu ta tulnud on. Samas, inimene peab alati ilus olema. Kõrged kontsad hakkavad kiirelt endast märku andma, muutes klubitaja kõnnaku võrdväärseks kaelkirjakuga. Eestile omane jahe meretuul pole samuti miniseelikuga klubitaja sõber. Klubitaja suurim fänn Õllesummeril on õllene mees.

Hipster

Suured kampsunid, stiiliteadlik riietus ja õlletops käes – see on festivalile tulnud hipster. Nad on tulnud nautima üritust ja käsitööõllesid. Oma pundiga annavad nad kokku mõnusa terviku ning ega neid eriti ümberringi toimuv ei huvitagi. Nad istuvad maha mõne telgi juurde, arutlevad maast ja ilmast ning degusteerivad erinevaid maitseid. Hipster on Õllesummeri rahulik saadik, kelle suurim fänn on teine hipster.

«Laadavend»

Kui palju telke! Nendest kõigist peab marukindlalt mitu korda läbi käima, sest ostmist vajavad nii õlle, juustupats kui rahvusliku mustriga peakate. Laadad ja festivalid on «laadavenna» meelispaik, seal saab ta end mõnuga välja elada. Õhtu lõpus võib «laadavendasid» näha suurte suveniirikottidega, sest sõbrannadele tuleb hiljem täpne tootevalik ette näidata. «Laadavenna» suurim fänn on kaupleja, kes hõlpsasti oma õhtueelarve sellelt sihtgrupilt kätte saab.

Emmed

Emmesid on erinevaid. Tundub, et mõni on tulnud lausa otse sünnitusmajast. Laps seotud kõhule, pandud vankrisse või käekõrvale ning festivalitamine võib alata! Emmed ei tule siia pidutsema, nemad on tulnud nautima kontserte või võimalust toast välja saada. Nende elu õied on igal pool – seiskavad liiklust vahekäikudes, jooksevad kontserdiplatsi ja inimeste vahel. Tihti kuuleb emmede häälekat noomimist, et võsukestega end vähegi inimesena teiste keskel tunda. Kui aus olla, siis emmedel Õllesummeril eriti fänne pole.

Kopparbergi saadikud

Sel aastal oli Õllesummer täis värviliste kaabudega pidulisi. Lähemal vaatlemisel selgus, et need kõik on saadud Kopparbergi telgist. Ka naised kandsid neid erilise uhkusega, tundes ennast kui festivalirodeol. Hea töö, turundustiim!

Festivalitajad

Summeriks valmistutakse igal aastal kuid ette. Puhkused võetud, seltskond koos ning tulles on neil isegi ürituse programm peas. Igal laval esireas, kõigil päevadel esimesena väravas ning iga öö viimane lahkuja – neile naistele meeldib olla festivali keskmes. Tuvastada õnnestub neid eriti lustaka riietuse järgi, mis on nähtava hoolega valitud. Festivalitajaid on nii peenema klassi naisi kui ka neid, kelle samm enam nii naiselik pole. Festivalitajate seltskonnad segunevad hästi, sest eesmärk on sama – võtta Õllesummerist kõik, mis võtta on.

Hübriidid

See on ilmselt kõige suurem osa pidulistest. Ei liigitu otseselt ei ühte ega teise kategooriasse, kuid iseloomulikke jooni on mitmeist. Need tunneb tavaliselt ära väikese seltskonna, tagi ja teksade, mõne ohutuma joogivaliku ja tagasihoidliku kaasaelamise