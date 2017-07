Märgid, et peaksid lõpetama suhte

Sa oled õnnetu

Ideaalis peaks olema suhe sinu kindlus ja rõõmu allikas. Tegelikkuses tuleb ikka ette raskemaid aegu, kuid kui tunned, et oled juba pikemat aega õnnetu, on see halb märk. Kui tunned end kodus tema kõrval õnnetult, näitab see, et ehk pole te üksteisele sobivad. Leia üles enda emotsiooni põhjus ning analüüsi, kas seda saaks parandada.

Te tülitsete alatasa

Konfliktid mängivad terves suhtes olulist rolli. Kaks inimest ei pea ega saagi alati ühel arvamusel olla. Kui aga igat päeva alustate ja lõpetate tüliga, ei ole tegemist enam terve suhtega. Lisaks suhte tervisele, mõjub pidev tülitsemine ja omavaheline stress ka enda tervisele.

Sa ei usalda oma meest

Usaldus on suhte üks alustalasid. Ilma usalduseta muutub suhe kiirelt mürgiseks ning ebakindlaks. Kui te ei julge (või taha) olla üksteisega ausad ja avatud, ei ole mõtet rohkem üksteise aega raisata.

Sa ei ole sina ise

Tunned, et pead täitma tema juuresolekul kellegi teise rolli? See ei ole õige. Edukas suhtes saavad mõlemad olla nemad ise. Keegi ei saa elada elu lõpuni ennast maha surudes, ega peagi. Ära kaota end suhtesse ära.

Sa soovid, et oleksid koos oma eksiga

Enda endisest partnerist unistamine näitab, et sa pole temast veel üle saanud. Lisaks endale teed haiget ka uuele kaaslasele, kes pole taolist käitumist ära teeninud. Sa ei saa kuidagi anda endast kõik võimaliku uuele, olles ise kinni veel vanas. Võimalik, et sa ise ei teagi, et pole eksist üle saanud. Kas mõtled tema peale tihti? Vaatad vanu pilte teist või kingitusi, mis sulle tegi? Loed üle teie jutuajamisi? Kui mõni neist oli jah, on see märk, et sa pole veel südames uueks suhteks valmis.

Sa oled vägivaldses suhtes

Pole vahet kas vägivald on füüsiline või vaimne, sellise mehega tulevikku ei ole! Lihtne on leida tema tegudele vabandusi, kuid tõeliselt tugev naine leiab kiire tee sealt välja. Kui tunned, et pole ise selleks sammuks piisavalt tugev, räägi murest sõbrannale. Usu, sina pole see, kelle üle kohut mõistetakse. Tihti ei tunta vaimset vägivalda ära. Kui tunned ennast pidevalt solvatu või rõhutuna või hoopis tegeled igapäevaselt ähvardustega, lõpeta see suhe kiiresti!

Te näete tulevikku erinevalt

Tulevikuvaateid alahinnatakse. On teada, et inimesed radikaalselt ei muutu. Kui on teada, et sinu kaaslane tahab elada linnas, samas kui sina ei suuda kujutada ette kolimist maalt, siis on kompromissi keeruline saavutada. Sama kehtib laste, elustiili, raha, koduste rollide ja mitmete muude teemade puhul. Rääkige omavahel, kus te ennast tulevikus näete, mis on teie unistused ja saavutused, kuhu tahate pürgida.

Allikas: TheList