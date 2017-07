Kui armas! Mees põlvitas oma tulevase naise õe ees

Kui nende suhe Ashleyga algas, ütles naine, et tema õde, 15-aastane downi sündroomiga Hannah, on osa diilist, millega mees peab toime tulema. Ashley ja Hannah on olnud lähedased lapsest saadik ning naine kavatseb olla õe hooldaja, kui vanemad mingil hetkel enam selleks võimalised pole.

Seega enne, kui Will oma tulevasele naisele abieluettepaneku tegi, langes ta ühele põlvele naise õe ees ning palus luba olla Hannahi parim sõber kogu elu. See oli žest näitamaks, et mees aktsepteerib enda naise pere ning Hannahil on alati koht nende uues peres.

Vaata ka pilte videost.