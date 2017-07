Miks mehed peaks masturbeerima 21 korda kuus

Harvardi Ülikooli teadlased avaldasid väljaandes European Urology uuringu, millest selgus, et kui mees ejakuleerib kuus vähemalt 21 korda, vähendab see eesnäärmevähki jäämise riski koguni kolmandiku võrra.

Uuringus osales 31 925 meest, kelle ejakulatsiooni sagedust analüüsiti küsitluste abil 18-aastase perioodi vältel nii aasta enne küsitluste algust, vanuses 20-29 ning vanuses 40-49. Tulemustest selgus, et eesnäärmevähk tekkis oluliselt harvem neil, kes masturbeerisid väga tihti.

Ka varasemad uuringud on näidanud, et regulaarne seksuaalelu aitab vähendada vähiriski, kuid nüüd on Harvardi teadlased täpsemalt välja selgitanud, kui mitu orgasmi kuus aitab seda saavutada. Hetkel ei ole veel päris selge, miks ejakulatsioonil selline mõju on, kuid teadlased oletavad, et orgasm aitab eesnäärmest toksiine välja uhada.

85 protsenti essnäärmevähi juhtudest diagnoositakse üle 65-aastastel meestel. Möödunud aastal diagnoositi USAs eesnäärmevähki 161 360 korral, neist 27 000 meest surid haiguse tagajärjel. Eesnäärmevähk tabab umbes iga seitsmendat meest.

Kui haiguse riski on niivõrd lihtne (ja meeldiv) vähendada, ei tuleks seda peljata. Ennetustöö on siiski põhiline!