Miks on treenitud naistel tselluliit?

Kuulsuste eratreener Lacey Stone, kes ka Khloe Kardashiani keha on voolinud, teeb nädalas seitse tundi kõrge intensiivsusega kardiotrenni nädalas ja väidab, et tal on ikka tselluliit. Lacey pole ainus treenitud naine, kes kurdab tselluliidi üle. Miks see nii on?