Muutus piltides: anorektikust jõusaalijänkuks

Londoni naine Holly Griffiths näljutas end juba kaheksandast eluaastast saati ja seetõttu ei arenenud ta puusad korralikult välja. Kaks aastat tagasi jäi naine siiski lapseootele, kuid rasedus kulges väga raskelt, edastab Caters News.

Raske toitumishäire painas Hollyt järjepidevalt aastaid ja tal oli eriline kinnisidee laiast reite vahest. Suur muutus sai alguse alles aasta tagasi, kui Holly kaal langes 32 kiloni ja ta sai aru, et kui ei parane, jätab oma lapse orvuks.

Palju abi sai naine healt nõustajalt ja antidepressantidest. Nüüdseks kaalub ta veidi üle 50 kilo ja postitab sotsiaalmeediasse regulaarselt fotosid oma edusammudest. Iga kahe nädala järel ilmub üks pilt sellest, kuidas ta sööb pitsat.

Anoreksiast paranemiseks teeb Holly jõusaalis trenni ja sööb 2000 kilokalorit päevas. Tulemused on selgelt näha ja nüüd näeb ta parem välja kui kunagi varem. Lisaks on naine otsustanud isegi nõustajaks õppida, et tulevikus teisi naisi aidata.