Toitumisnõustaja vastab: mida teha, et kaal ei kõiguks?

Proovi enda söömisharjumusi muuta pikas perspektiivis, mitte lühikese aja jooksul dieeditades. Fookus peaks olema täisteratoodetel, töötlemata söögil ning sisaldama nii palju juurvilju kui võimalik. Head rasvad ja pehme proteiin on sinu sõbrad. Ära muretse üle, kui juurviljad on tehtud rohke õliga või sinu proteiin tuleb pihvina.

Teiseks õpi olema rahul, mitte täis. Võti on lõpetada see üles-alla tsükkel. Õpi söömist lõpetama siis, kui on piisav, mitte kui kõht saab täis. See muudab sinu toitumist ja enesetunnet. Alusta sellest, et paned ampsude vahel kahvli maha ja mälu aeglaselt. Nõnda jõuab ka aju aru saada, mil rahuldav täituvus on saabunud.

Viimaks, mida treenitumana sa end tunned, seda paremini sa toitud. Selle asemel, et treenida kaalust alla võtmiseks, kaalu mingi eesmärgi poole, näiteks joosta järjest teatud aeg või tõsta teatud raskust. Nii oled keskendunud treenimisele, mitte alla võtmisele.

Allikas: Women´s Health