Väikesed viisid, kuidas tänulikum olla

Väikesed pisiasjad

Sa ei pea tegema suurt uhket žesti, et näidata välja oma tänulikkust. Telefonikõne, sõnum või käsitsikirjutatud kirjake võib olla teise jaoks palju olulisem. Oluline on säilitada otsene kontakt inimesega, kellele tahad tänulikkust näidata.

Ära keskendu ainult suursündmustele

Tundub ahvatlev jätta tähistamine ja rõõmustamine sellesse hetke, kus tõesti midagi erakordset juhtub: unistuste töö, lapse sünd, pulmapäev, äri alustamine. Tegelikkuses pole selleks mingit vajadust. Oluline on tähistada ka väikeseid edusamme nii suhtes kui karjääris.

Ole vabatahtlik

Teiste tingimusteta abistamine meenutab, kui tänulik sa enda elu ja võimaluste eest olema peaksid. Istuta puid, aita supiköögis või õpeta lapsi. Valikuid on palju ning kindlasti leiad midagi ka selles valdkonnas, mis sind ennast ka huvitab. Kusjuures, hiljuti avaldatud uuringu kohaselt elavad vabatahtlikku tööd tegevad inimesed kauem ja neil on väiksem risk depressioonile. Tundub, et selles olukorras ei jää keegi kaotajaks.

Ütle inimestele, kui palju nad sulle tähendavad

Ükskõik mida sa igapäevaselt inimestele teed, neile meeldib alati kuulda, et neid hinnatakse. Tänades inimest millegi eest, mille eest sa neid veel tänanud pole, paneb teid mõlemat õnnelikumana tundma.

Keskendu oma edusammudele

Lihtne on tujul langeda lasta, kui kõik ei lähe nii nagu plaanitud. Ära lase pettumusel endast võitu saada. Meenuta endale takistusi, millest oled juba üle saanud. Lisaks motivatsioonile aitab selline mõtteviis leida lahendusi uuele takistusele.

Vali igas päevas midagi, mille eest tänulik olla

Meil kõigil on vahel päevi, kus mitte midagi ei lähe korda. Kui teed endaga leppe, et leiad igas päevas midagi head, on neid lihtsam üle elada. See võib olla väga väike asi. Eriti hea on alustada oma päeva mõeldes, mille kõige üle sul tänulik on võimalus olla.

Leia eesmärk

Igast tagasilöögist on võimalik midagi õppida. See ei tähenda, et need pettumust ei valmistaks. Küll aga aitavad sellest kiiremini toibuda ning uue innuga edasi minna. Kui tead suuremad eesmärki, mille nimel edasi astud, on lihtsam ka takistustest õppida.

Allikas: TheList