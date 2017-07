Tiina Laura Kimmel: härra Vale ehk isend, kes võiks pigem olla neandertallane

Milline on härra Vale, ja kuidas ta tegutseb? Täna kirjeldan isendit, kes võiks pigem olla neandertallane, kuid, oh üllatust, paraku liigub ta 21.sajandil ringi meie seas.

Kõige matslikumad neist on alati joviaalsed, nad tikuvad teile ligi, aga annavad mõista, et võivad saada teie asemel ka kellegi noorema. Naljamehed, klounid, kelle areng on tegelikult lapseeas lõppenud. Siiski näivad nad esialgu täiskasvanulikud ja vastutusvõimelised. Neil on just lõppenud kohutav suhe endast poole noorema naisega, kes oli täielik valetaja, manipuleerija ja mitme mehe pidaja. See jutt on siis kaastunde tekitamiseks. Lisaks tekitab kaastunnet ka see, et kõik naised tema elus pole suutnud teda hinnata ja lõpuks alati armukese leidnud. No nüüd hakkab ju veelgi rohkem kahju, kas pole? Tahaksime aidata unustada mineviku õudused, hoolida, armastada ja näidata, et teistsuguseid naisi on ka. Lisaks hr Vale hoolib teie lastest. Ärge libedast jutust ja libamehelikkusest end pimestada laske. Ja veel, härra Valet toetab tegelikult nähtamatu üksikute naiste võrgustik, mis ainult kriisis olles nähtavaks muutub. Jaa, mõned rikkad, aga terve mõistuse minetanud isased ka.

Härra Vale annab tervele ilmale teada, et olete tema omand – ta käperdab teid avalikult, kraapab robustselt teie rindu kaubanduskeskuses, puudutab teie tagumikku avalikus kohas, vindisena matab ta teid enda alla diivanile tundideks asendit vahetamata, kuna ta ei soovi, et te midagi muud teeks, vaid kuuletuks. Uskuge, umbes 120 kilo te üles tõsta ei jõua. Sellel ajal ta räägib, kui väga ta teid armastab ja joob üha edasi. Teda pole võimalik magama panna, sest ta lihtsalt ei kustu ära. Ta ei tea, mida tahab, kas minna koju või lasta teil teda magama viia. Ta ei ole kindel, kas saab teid usaldada või mitte, ükskõik, mida räägite. Ühel hetkel saab teil jaks otsa ja te lähete magama, kui muidugi sealt neetud diivanilt pääsete, kuid varahommikul ärkate liikumise peale – inimene, kes vandus teiega kokkujäämist ja armastust, tassib minema teie kodust sinna ilma igasuguse loata tassitut – tema isiklikku telerit, kappi, kummutit. Te pole palunud tema mööblit ega tehnikat, see on risuks olnud juba mõned päevad. Kuid nüüd on ta oma segase peaga teinud otsuse, et tahab tagasi koju. Loomulikult, las läheb, aga peale oma mõttetute asjade äratassimist, tuleb ta uuesti ja nõuab aru, kellele, ja miks olete helistanud või messinud.

Järsku avastate, et kõik teie Facebooki ajalugu on läbi otsitud ja seda ajal, mil te magasite, ning härra Valest ometi puhkust leidsite. Teie aastaid vanu märkmikke on läbi soritud, see tundub lausa uskumatuna, kuid on võimalik. Te andestate ja usute, loodate, aga tegelikkuses ei muutu midagi – ikka need piinlikud käperdamised kõigi nähes, kahemõttelised naljad ja 60-aastaste kassapidajate neidudeks kutsumine. Lisaks nali teie aadressil: «Oi, teate see naine minuga koos on tegelikult mu vanaema» - tundub naljakas? Aga härra Vale just selline ongi, lisaks teeb ta «asju» mälestuseks, olgu see siis lumeinglite tegemine või kaisutamine kuskil rohus. Küsige, miks ta seda teeb ja vastus on alati – mälestusteks. Väga kurb, sest tegelikud mälestused tekivad tõeliste tunnete ajel ja neid ei teha. Kas mäletate mõnda kordumatut hetke, mõnd lõhna, laulu? Need on tõelised, mitte otsitud mälestused.