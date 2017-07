Need on äpid, mida petjad kasutavad oma truudusetuse varjamiseks

Private Photo

Kui sa nuhid oma partneri telefonis ja otsid petmisele viitavaid märke, siis kas sa vaataksid, mida teeb kalkulaatorit meenutav äpp? Tõenäoliselt mitte. Rakenduse Private Photo ikoon näeb välja nagu kalkulaator, aga kui sa sisestad õige salasõna, siis näed, et sinna on peidetud salajased fotod, mis kuskil mujal telefonis nähtavad ei ole, edastab Business Insider.

Tiger Text

Kuigi Tiger Text ei ole ametlikult petmist lihtsustav rakendus, siis selleks seda kasutatakse. See äpp aitab varjata vajalikke tekstisõnumeid ja kui sulle helistab keegi, kelle kõnet sa ei saa parasjagu vastu võtta, siis vastab telefon, et «valitud number on välja lülitatud või asub teeninduspiirkonnast väljas». Äpp loodi ärimeestele, kuid petjad leidsid sellele oma kasutuse.

Nosy Trap

Kui sul on salasuhe, aga kardad, et partner on sulle jälile jõudnud, siis aitab Nosy Trap sul nuhkiva partneri vahele võtta. Nosy Trap tuleb sisse lülitada siis, kui jätad oma telefoni järelvalveta. Kui keegi läheb seda näppima, teeb telefon temast pilti.

Fox Private Message

Kui lähened ootamatult oma partnerile ja ta sind märgates telefoni raputab, võib olla, et ta kasutab rakendust Fox Private Message, mis kustutab seadme raputamise peale kõik sõnumid. Äpp on seadmes ka varjatult, ja kui sinna lisada privaatse kontakti number, varjab äpp kõiki sellelt inimeselt tulevaid sõnumeid, mida mujal telefonis näha pole.