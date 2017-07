Psühholoog Kätlin Konstabel: headele uudistele kaasaelamine viitab heale suhtele

Teate küll neid teemasid: kas ja kuidas tülitsetakse või lahendatakse kriise; kas kuulatakse või ei kuulata üksteise muresid; kuidas kriitikat tehakse. Tegelikult on see, kuidas me toredatele asjadele kalli inimese käitumises või elus reageerime, suhetega rahulolu mõttes vähemalt sama oluline.

California ülikooli teadlane Shelly Gable koos kolleegidega uuris mitu aastat paare, et teada saada, kuidas reageeritakse teise positiivsetele sõnumitele. Paaridel lasti täita vastavaid küsimustikke ja filmiti seda, kuidas nad koos toredatest asjadest rääkisid. Lisaks küsiti ka suhetega rahulolu kohta – seda nii uuringu ajal kui mitu kuud hiljem (viimast ikka selleks, et vaadata rahulolu püsivust).

Uuringute põhjal toodi välja neli erinevat viisi, kuidas partneri positiivsele sõnumile reageeritakse – ja ainult üks nendest oli positiivselt seotud suhtega rahuloluga ja suhte püsimisega nii uuringu hetkel kui hiljem.

Head suhet iseloomustab see, kui partneri toredale uudisele elatakse kaasa nagu enda omale – kogu südamest. Rõõmustatakse, ollakse entusiastlik, näidatakse siirast huvi rohkem teada saada ja küsitakse palju täpsustavaid küsimusi. («See on täiesti imeline uudis! Kuidas sa sellest kuulsid, kes rääkis? Kas ta helistas sulle või tuli ise ütlema? Mis tunne sul on? Ma tahan rohkem teada! Seda tuleb tähistada, sa ju nägid nii kõvasti vaeva!»). Gable nimetab seda viisi aktiivselt konstruktiivseks reageerimiseks ja nagu öeldud, on see ainus viis, mida kogevad partnerite poolt inimesed, kes on paarisuhtega rahul.

Passiivne konstruktiivne reageerimisviis on see, kui napilt ja pealiskaudselt märgitakse hea uudis ära ja siis pöördub tähelepanu jälle muudele asjadele («Seda on hea kuulda. Mine vaheta riided, kohe hakkame õhtust sööma») või reageeritakse üldse muude tegevuste kõrvalt (näiteks öeldakse «Mul on sinu pärast hea meel» aga samas chat’itakse kellegagi internetis või on peatähelepanu suunatud telekast tulevale seriaalile).

Aktiivne destruktiivne reageerimisviis keskendub kohe ja peamiselt positiivse uudisega seotud võimalikele probleemidele, hakatakse arutama uudise negatiivset mõju kas endale, suhtele või partnerile. Positiivset uudist nähaksegi probleemina. Kui kallis inimene teatab, et sai ametikõrgendust, siis sellisel moel reageerides võib vastuseks kuulda midagi sellist: «Tore, aga sa pead nüüd vist rohkem kodust ära olema? Saad sa ikka selle tööga hakkama? Kas palka ikka saad juurde? Ikka päris uskumatu, et nad sinu kõigi kandidaatide seast välja valisid.»

Passiivne destruktiivne reageerimisviis tähendab aga sisuliselt ükskõiksust – kas ei panda uudist üldse tähele (uudisele uuest töökohast või ägedast saavutusest ei reageerita, küsitakse «Mis sa poest tõid?» või «Kas sa autoparandusega võtsid ühendust?») või siis hakatakse kohe rääkima endast («Tore uudis tõesti, aga minuga juhtus täna ka midagi toredat, las ma räägin.»).

Kaasaelamine näitab, et teine inimene läheb korda