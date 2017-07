Kolm fakti, mida sa läbipõlemise kohta peaksid teadma

WellAndGood tõi välja kolm fakti, mida võiksid selle moodsa kimbutaja kohta teada.

Läbipõlemine ohustab naisi rohkem kui mehi

Just eespool toodud nimekiri kõnetab naisi rohkem kui mehi. Kui meeste puhul on põhiliseks peavaluks töö ja karjäär, siis naistel on lisaks tööle veel ka kodune elu ajada. See tekitab aga lisastressi ning läbipõlemine mitmel rindel on kiire tulema.

Läbipõlemine algab kodust

Misiganes pinged tööl tekivad, mõju avaldub sellel enamasti kõigepealt kodus. Töölt kaasa saadud pahur tuju ja pinged vallanduvad koduseinte vahel, mistõttu tekivad ka seal probleemid. Kõik see liidab end peagi kokku läbipõlemisena.

Suhtlemine aitab

Tundub, et nendest tööpäevajärgsetest happy-hour´itest võib tõesti ka kasu olla. Inimesed, kes olid keskmisest kõrgema sotsiaaleluga, kannatasid vähem läbipõlemise all. Tundub, et veel üks põhjus, miks sõpradele tänulik olla.